Грузинские стартапы смогут принять участие в конкурсе Всемирной туристической организации

14.08.2018 11:34



Отметим, что в этом году состязание будет проводиться впервые. Условием для желающих попробовать свои силы станет разработка бизнес-моделей в таких четырех сферах развития, как влияние на экологию и окружающую среду, опыт в секторе туризма, развитие общества и будущих путешествий. Победителям отбора представится возможность наладить взаимоотношения с ведущими компаниями в этой области.



Для Грузии сфера туризма в последние годы становится все более весомым источником дохода. Только с начала 2018 года здесь побывало более 4,5 млн иностранцев. Путешественники отправляются в Грузию за вкуснейшей едой, отличным видом и множеством ярких впечатлений. Однако, помимо таких важных сфер притяжения, Грузия привлекает иностранцев также и возможностями азартного отдыха. В отличие от многих соседних стран здесь активно действуют казино и игровые клубы. Кроме того, долгие годы в Грузии процветает и онлайн-гемблинг, роль которого в индустрии развлечений постоянно растет.



Онлайн-казино могут предложить действительно широкий выбор вариантов для интересного досуга. Это и виртуальные



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В грузинской администрации туризма сообщили, что в этом году национальные стартапы смогут поучаствовать в конкурсе Всемирной туристической организации. Основной его целью является распространение инноваций и поиск инициатив, которые направлены на современные бизнес-модели. Ожидается, что участниками конкурса станут представители более 160 стран мира.Отметим, что в этом году состязание будет проводиться впервые. Условием для желающих попробовать свои силы станет разработка бизнес-моделей в таких четырех сферах развития, как влияние на экологию и окружающую среду, опыт в секторе туризма, развитие общества и будущих путешествий. Победителям отбора представится возможность наладить взаимоотношения с ведущими компаниями в этой области.Для Грузии сфера туризма в последние годы становится все более весомым источником дохода. Только с начала 2018 года здесь побывало более 4,5 млн иностранцев. Путешественники отправляются в Грузию за вкуснейшей едой, отличным видом и множеством ярких впечатлений. Однако, помимо таких важных сфер притяжения, Грузия привлекает иностранцев также и возможностями азартного отдыха. В отличие от многих соседних стран здесь активно действуют казино и игровые клубы. Кроме того, долгие годы в Грузии процветает и онлайн-гемблинг, роль которого в индустрии развлечений постоянно растет.Онлайн-казино могут предложить действительно широкий выбор вариантов для интересного досуга. Это и виртуальные игровые автоматы игры в рулетку, баккара и многое другое. При этом доступны они не только в платной версии, но и совершенно бесплатно. Это так называемые демо-слоты, которые внешне и по функционалу ничем не отличаются от традиционных игровых автоматов. Воспользовавшись таким аппаратом, геймер вообще не рискует своими средствами, так как ставки и выигрыши представляют собой только виртуальные кредиты.Ассортимент игровых автоматов на сайтах онлайн-казино также часто существенно шире, чем у наземных игровых клубов. И это неудивительно, ведь они могут пополнять свой каталог намного быстрее. Поэтому большинство виртуальных казино предлагает помимо классических слотов также и последние новинки игровой индустрии - 3D-автоматы, геймифицированные симуляторы, игры с живым дилером и т.д. Для того, чтобы воспользоваться любым понравившимся аппаратом в демо-режиме, не требуется проходить регистрацию, достаточно просто открыть страницу ресурса и запустить слот.











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