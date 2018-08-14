В Грузии насчитали 5,3 миллионов абонентов мобильной связи

14.08.2018 17:39 По состоянию на второй квартал 2018 года, в Грузии зарегистрированы 5,3 млн абонентов сотовой связи. Об этом сообщает Национальная комиссия по коммуникациям Грузии.



По данным комиссии, по сравнению со вторым кварталом 2017 года, число пользователей сократилось приблизительно на 191 тыс. Во втором квартале прошлого года мобильной связью пользовались 5,5 млн абонентов.



Комиссия информирует, что больше всего абонентов у компании "Магтиком" (2,13 млн), на втором месте - "Джеоселл" (1,94 млн), на третьем - "Билайн" (1,24 млн).



Статистический отчет создавался согласно пользователям, которые на протяжении трех месяцев пользовались услугами компании хотя бы один раз (осуществляли звонки, отправляли или получили сообщения).















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