Ремонт крупнейшей в Грузии Ингури ГЭС отложен еще на год

14.08.2018 21:58 Основные ремонтные работы на Ингури ГЭС, которые требуют остановки этой самой крупной в Грузии гидроэлектростанции, перенесены еще на один год и будут проведены весной 2020 года, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Ингури ГЭС" Леван Мебония.



Ранее сообщалось, что остановка Ингури ГЭС на плановый ремонт, которая изначально планировалась на весну 2018 года, была перенесена на весну 2019 года.



Теперь же, по словам Л.Мебония, сроки ремонта перенесены еще на год.



Он добавил, что такое решение было принято после того, как был заключен контракт с победившей в тендере германской консалтинговой компанией Lahmeyer International GmbH, которая в настоящее время занята подготовкой предстоящего фронта работ.



"Предположительно через 1,5 месяца будут объявлены тендеры на выбор компаний-подрядчиков. Ожидается, что к концу этого года они будут определены", - сказал Л.Мебония.



При этом он отметил, что ремонтные работы на отдельных участках ГЭС, при которых не будет необходимости в остановке электростанция, начнутся уже в 2019 году. "Основные же работы, в частности, реабилитация деривационного (водоотводного) тоннеля, а также других объектов запланированы на март-апрель-май 2020 года, когда станцию придется остановить", - сообщил гендиректор "Ингури ГЭС".



По его словам, все работы предусматривается завершить к 2021 году.



Как сообщалось, на финансирование данного проекта, осуществляемого в рамках 4-го этапа реконструкции Ингури ГЭС, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет Грузии кредит в размере 28 млн евро, а Инвестиционный фонд программы соседства Евросоюза (NIF) предоставляет грант на 7 млн евро.



Ингури ГЭС, установленная мощность которой составляет 1,3 тыс. МВт, была введена в эксплуатацию в 1978 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище - на территории, контролируемой Грузией.



В вопросах функционирования объектов Ингурской ГЭС грузинская и абхазская стороны действуют согласованно. В 1992 году между грузинской и абхазской сторонами была достигнута договоренность о распределении выработки электроэнергии с Ингури ГЭС в пропорции 60% Грузии и 40% Абхазии.















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