Оператор казино «Лас-Вегас» возьмет в управление гостиницу

15.08.2018 11:04



В Кобулети начнется строительство новой 5-звездочной гостиницы «Кристалл билдинг», оператор казино «Лас-Вегас» выразил желание принять участие в проекте и даже взять в управление это заведение. Общая площадь 32-этажного здания составит 40 тыс. кв. м. В нем, кроме 220 номеров, планируется выделить место для конференц-зала на 300 участников, комнат для аудиенций, спа-центра, спортивно-оздоровительного центра, а также собственно казино. Часть помещений отеля будет отдано французскому кабаре «Лидо». Также для отдыхающих будут доступны открытые и закрытые бассейны и рекреационные зоны около здания гостиницы.



Информацией о том, что управление гостиницей согласился взять на себя оператор казино «Лас-Вегас», поделился исполнительный директор проекта Вано Ломидзе. Он уточнил, что на рассмотрение поступили несколько предложений, например, свои услуги предлагали Radisson и Hilton. Однако предложение «Лас-Вегаса» оказалось более привлекательным как с финансовой точки зрения, так и по соображениям рациональности.



Кстати, выход на рынок Грузии нового участника – «оператора «Лас-Вегас» - является стимулирующим фактором, который обострит конкуренцию между участниками. Для клиентов это позитивный момент, так как уровень обслуживания в заведениях однозначно будет повышаться.



Кстати, наличие легально работающих казино положительно отражается на туристической привлекательности Грузии, доходы от их деятельности ежегодно увеличиваются, как и турпоток в страну из Европы и соседних государств. Конечно, гости хотят ознакомиться с достопримечательностями, узнать особенности быта и культуры принимающей стороны, а также приятно провести время. В последнем как раз и могут помочь казино и развлекательные заведения. Если они представлены в стране в широком разнообразии, любой турист найдет для себя вариант по душе.



В отеле, где сразу же находится и казино, человек получает возможность сократить время на поездки. При этом он может как спуститься вниз и принять участие в игре на деньги, так и остаться в номере и





В Кобулети начнется строительство новой 5-звездочной гостиницы «Кристалл билдинг», оператор казино «Лас-Вегас» выразил желание принять участие в проекте и даже взять в управление это заведение. Общая площадь 32-этажного здания составит 40 тыс. кв. м. В нем, кроме 220 номеров, планируется выделить место для конференц-зала на 300 участников, комнат для аудиенций, спа-центра, спортивно-оздоровительного центра, а также собственно казино. Часть помещений отеля будет отдано французскому кабаре «Лидо». Также для отдыхающих будут доступны открытые и закрытые бассейны и рекреационные зоны около здания гостиницы.Информацией о том, что управление гостиницей согласился взять на себя оператор казино «Лас-Вегас», поделился исполнительный директор проекта Вано Ломидзе. Он уточнил, что на рассмотрение поступили несколько предложений, например, свои услуги предлагали Radisson и Hilton. Однако предложение «Лас-Вегаса» оказалось более привлекательным как с финансовой точки зрения, так и по соображениям рациональности.Кстати, выход на рынок Грузии нового участника – «оператора «Лас-Вегас» - является стимулирующим фактором, который обострит конкуренцию между участниками. Для клиентов это позитивный момент, так как уровень обслуживания в заведениях однозначно будет повышаться.Кстати, наличие легально работающих казино положительно отражается на туристической привлекательности Грузии, доходы от их деятельности ежегодно увеличиваются, как и турпоток в страну из Европы и соседних государств. Конечно, гости хотят ознакомиться с достопримечательностями, узнать особенности быта и культуры принимающей стороны, а также приятно провести время. В последнем как раз и могут помочь казино и развлекательные заведения. Если они представлены в стране в широком разнообразии, любой турист найдет для себя вариант по душе.В отеле, где сразу же находится и казино, человек получает возможность сократить время на поездки. При этом он может как спуститься вниз и принять участие в игре на деньги, так и остаться в номере и играть в игровые автоматы бесплатно . И в первом, и во втором случае он не ограничен в своих желаниях и может насладиться азартом в полной мере. Это стало одной из причин, по которой «Лас-Вегас» стал лидером и получил преимущество перед конкурентами в вопросе выбора управляющей компании строящегося отеля «Кристалл билдинг».











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