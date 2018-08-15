Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В 2018 году лари может обесцениться на 10 процентов


15.08.2018   19:35
Национальный банк Грузии публикует сценарии макроэкономических прогнозов. В документе также рассматривается номинальный обменный курс лари к доллару США.

Согласно докладу, в случае отрицательных внешних факторов, во второй половине 2018 года лари может обесцениться от текущего показателя на 10 процентов, ещё на 15 процентов в 2019 году, на 10 процентов в 2020 году, а уже в 2021 году лари укрепится 5 процентов.

Согласно оптимистичному сценарию, курс лари к доллару во второй половине 2018 года останется на текущих уровнях, в 2019 году лари укрепится на 3%, а в 2020-2021 годах будет укрепляться по 2% ежегодно.

Согласно базовому сценарию, обменный курс лари/доллар США останется неизменным в 2018-2021 годах.

Документ доступен на официальном сайте Национального банка.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Страны Евросоюза опережают Россию по денежным переводам в Грузию
Грузинскую национальную валюту пошатнула паника на турецком рынке - Bloomberg
AZAL возобновляет с 28 октября полеты по маршруту Баку-Тбилиси-Баку
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Беслахубская церковь в Абхазии обрела статус памятника культурного наследия
В Грузии вспоминают начало абхазской войны
Российские оккупанты проводят военные учения в Абхазии
Абхазский школьник в поисках тишины забрел в Россию
600 российских семей оплатили отдых в Абхазии хакерам
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Нагдалян:В ОДКБ вопрос Хачатурова все еще обсуждается
Посол: Власти США давно желали увидеть полное и всестороннее следствие по факту трагических событий 1 марта
В Армении раскрыт случай получения взятки в крупном размере за освобождение призывников от службы
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна