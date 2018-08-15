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В 2018 году лари может обесцениться на 10 процентов
15.08.2018 19:35
Национальный банк Грузии публикует сценарии макроэкономических прогнозов. В документе также рассматривается номинальный обменный курс лари к доллару США.
Согласно докладу, в случае отрицательных внешних факторов, во второй половине 2018 года лари может обесцениться от текущего показателя на 10 процентов, ещё на 15 процентов в 2019 году, на 10 процентов в 2020 году, а уже в 2021 году лари укрепится 5 процентов.
Согласно оптимистичному сценарию, курс лари к доллару во второй половине 2018 года останется на текущих уровнях, в 2019 году лари укрепится на 3%, а в 2020-2021 годах будет укрепляться по 2% ежегодно.
Согласно базовому сценарию, обменный курс лари/доллар США останется неизменным в 2018-2021 годах.
Документ доступен на официальном сайте Национального банка.
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