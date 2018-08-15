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Рынок Элиава останется на нынешнем месте
15.08.2018 20:53
По словам одного из владельцев доли на рынке Элиава Зазы Метревели, рынок не будет перенесен, соответствующее соглашение с мэрией столицы уже достигнуто.
Как заявил Метревели в беседе с «IPN», рынок будет обустроен на нынешнем месте.
«Рынок останется там же, но нужно обустроить территорию. Достигнуто соглашение, а если кто-то сейчас о чем-то вспомнит, мы не можем гоняться за всеми», - заявил Метревели.
Как известно, генеральный план землепользования Тбилиси предусматривает рынок Элиава и прилегающую территорию как потенциальный ареал обустройства парка городского значения.
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