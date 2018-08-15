|
|
В Грузии будет выпущена монета 5 лари Национальная сборная Грузии по регби
15.08.2018 21:01
В начале 2019 года Национальный банк Грузии планирует выпустить в обращение памятную серебряную монету 5 лари Национальная сборная Грузии по регби.
В первом квартале 2019 года Национальный банк Грузии планирует выпустить в обращение памятную серебряную монету 5 лари Национальная сборная Грузии по регби.
Фактически монета выйдет в преддверии Чемпионате мира по регби, который в следующем году пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября.
Об этом сообщил официальный портал регулятора.
А тем временем Национальный банк Грузии объявил конкурс монетного проекта памятной серебряной монеты 5 лари Национальная сборная Грузии по регби, который продлится до 1 октября 2018 года. В нем могут принять участие, как граждане Грузии, так и иностранцы.
Как стало известно, монета может быть круглой или овальной формы, включать в себя цветные элементы. Также известно, что беспристрастное жюри будет отдельно оценивать идею, композиционное решение и уровень исполнения.
Победитель конкурса будет объявлен в январе 2019 года и он получит денежный приз в размере 3 000 лари (более 1000 евро).
Уже известно, что памятная серебряная монета 5 лари Национальная сборная Грузии по регби будет изготовлена в качестве Proff из серебра 925-й пробы, с габаритными показателями – вес 15,5 грамма и диаметр 33 мм, с гладким гуртом.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна