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В Грузии будет выпущена монета 5 лари Национальная сборная Грузии по регби


15.08.2018   21:01
В начале 2019 года Национальный банк Грузии планирует выпустить в обращение памятную серебряную монету 5 лари Национальная сборная Грузии по регби.

В первом квартале 2019 года Национальный банк Грузии планирует выпустить в обращение памятную серебряную монету 5 лари Национальная сборная Грузии по регби.

Фактически монета выйдет в преддверии Чемпионате мира по регби, который в следующем году пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября.

Об этом сообщил официальный портал регулятора.

А тем временем Национальный банк Грузии объявил конкурс монетного проекта памятной серебряной монеты 5 лари Национальная сборная Грузии по регби, который продлится до 1 октября 2018 года. В нем могут принять участие, как граждане Грузии, так и иностранцы.

Как стало известно, монета может быть круглой или овальной формы, включать в себя цветные элементы. Также известно, что беспристрастное жюри будет отдельно оценивать идею, композиционное решение и уровень исполнения.
Победитель конкурса будет объявлен в январе 2019 года и он получит денежный приз в размере 3 000 лари (более 1000 евро).

Уже известно, что памятная серебряная монета 5 лари Национальная сборная Грузии по регби будет изготовлена в качестве Proff из серебра 925-й пробы, с габаритными показателями – вес 15,5 грамма и диаметр 33 мм, с гладким гуртом.






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