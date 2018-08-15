В Грузии будет выпущена монета 5 лари Национальная сборная Грузии по регби

15.08.2018 21:01 В начале 2019 года Национальный банк Грузии планирует выпустить в обращение памятную серебряную монету 5 лари Национальная сборная Грузии по регби.



В первом квартале 2019 года Национальный банк Грузии планирует выпустить в обращение памятную серебряную монету 5 лари Национальная сборная Грузии по регби.



Фактически монета выйдет в преддверии Чемпионате мира по регби, который в следующем году пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября.



Об этом сообщил официальный портал регулятора.



А тем временем Национальный банк Грузии объявил конкурс монетного проекта памятной серебряной монеты 5 лари Национальная сборная Грузии по регби, который продлится до 1 октября 2018 года. В нем могут принять участие, как граждане Грузии, так и иностранцы.



Как стало известно, монета может быть круглой или овальной формы, включать в себя цветные элементы. Также известно, что беспристрастное жюри будет отдельно оценивать идею, композиционное решение и уровень исполнения.

Победитель конкурса будет объявлен в январе 2019 года и он получит денежный приз в размере 3 000 лари (более 1000 евро).



Уже известно, что памятная серебряная монета 5 лари Национальная сборная Грузии по регби будет изготовлена в качестве Proff из серебра 925-й пробы, с габаритными показателями – вес 15,5 грамма и диаметр 33 мм, с гладким гуртом.















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