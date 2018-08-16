Нацбанк выпустит коллекционную монету, посвященную грузинскому регби

16.08.2018 12:25



Памятная монета будет номиналом 5 лари. Для создания ее дизайна Нацбанк уже объявил конкурс. Специальная комиссия будет принимать проекты до 1 октября по адресу: Тбилиси, улица Набережная №2. Коллекционную монету выпустят в первой половине 2019 года.



Представить работу на конкурс может любой желающий — как физическое, так и юридическое лицо. К участию приглашаются как граждане Грузии, так и иностранцы. Участникам разрешено представить максимум два дизайна.



Согласно условиям, посвященная регби монета, будет серебряной с гладкими ребрами. Ее диаметр составит 33 мм. Форма монеты может быть, как круглой, так и повторяющей форму регбийного мяча — овальной. При этом, Нацбанк хотел бы видеть в дизайне цветные элементы.

Среди критериев оценки – идея, композиционные решение и уровень исполнения. Подробно об условиях конкурса



Автор лучшей работы получит денежную награду в размере 3 тысяч лари (около 1,2 тысячи долларов).



Чемпионат мира — 2019 по регби пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября. В мировом первенстве примут участие 20 команд.



Грузинская школа регби имеет богатые традиции: в 1966 году тбилисское «Динамо» стало серебряным призером чемпионата СССР, тбилисский «Локомотив» четыре раза (1968, 1972, 1978, 1981) был бронзовым призером первенства СССР, команда «Айя» из Кутаиси трижды (1987-1989) становилась чемпионом СССР.



Сборная Грузии 10 раз выигрывала Кубок европейских наций. В марте сборная Грузии U-18 победила на чемпионате Европы.



Национальный банк Грузии выпустит коллекционную монету, посвященную участию сборной страны по регби в Чемпионате мира — 2019. Об этом сообщили в пресс-службе банка.Памятная монета будет номиналом 5 лари. Для создания ее дизайна Нацбанк уже объявил конкурс. Специальная комиссия будет принимать проекты до 1 октября по адресу: Тбилиси, улица Набережная №2. Коллекционную монету выпустят в первой половине 2019 года.Представить работу на конкурс может любой желающий — как физическое, так и юридическое лицо. К участию приглашаются как граждане Грузии, так и иностранцы. Участникам разрешено представить максимум два дизайна.Согласно условиям, посвященная регби монета, будет серебряной с гладкими ребрами. Ее диаметр составит 33 мм. Форма монеты может быть, как круглой, так и повторяющей форму регбийного мяча — овальной. При этом, Нацбанк хотел бы видеть в дизайне цветные элементы.Среди критериев оценки – идея, композиционные решение и уровень исполнения. Подробно об условиях конкурса здесь Автор лучшей работы получит денежную награду в размере 3 тысяч лари (около 1,2 тысячи долларов).Чемпионат мира — 2019 по регби пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября. В мировом первенстве примут участие 20 команд.Грузинская школа регби имеет богатые традиции: в 1966 году тбилисское «Динамо» стало серебряным призером чемпионата СССР, тбилисский «Локомотив» четыре раза (1968, 1972, 1978, 1981) был бронзовым призером первенства СССР, команда «Айя» из Кутаиси трижды (1987-1989) становилась чемпионом СССР.Сборная Грузии 10 раз выигрывала Кубок европейских наций. В марте сборная Грузии U-18 победила на чемпионате Европы.











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