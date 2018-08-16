В Тбилиси повысилась цена на природный газ для коммерческих потребителей

16.08.2018 20:48 По решению компании «КазТрансГаз-Тбилиси», с 16 сентября в Тбилиси цена на природный газ для коммерческих потребителей за 1 кубический метр вместо 75 тетри будет составлять – 80.5 тетри (включая НДС). Об этом говорится в заявлении «КазТрансГаз-Тбилиси».



Как поясняют в компании, это решение касается лишь коммерческих предприятий, для населения же цена на газ не повышается.



«КазТрансГаз-Тбилиси» сегодня в общей сложности обслуживает 500 000 абонентов. Тариф на газ будет скорректирован лишь для 15 тысяч абонентов. Несмотря на увеличение тарифа, компания «КазТрансГаз-Тбилиси» сравнительно с другими компаниями все равно сохраняет самый низкий тариф для коммерческих потребителей в масштабе всей страны. Для справки, для коммерческих абонентов в регионах цена газа составляет 86 тетри (включая НДС). Вместе с тем, компания «КазТрансГаз-Тбилиси» продает природный газ населению по цене ниже себестоимости, а для большей безопасности населения компания осуществляет в столице масштабные реабилитационные работы. Подобное на сети газоснабжения населения Тбилиси не проводилось после 60-тых годов прошлого столетия. Эти проекты ведутся для обеспечения безопасного газоснабжения тбилисского населения. Во избежание перебоев в процессе закупки газа и непрерывного газоснабжения столицы, чтобы население Тбилиси максимально безопасно пользовалось газоснабжением, «КазТрансГаз-Тбилиси» корректирует тариф для коммерческих потребителей. Еще раз отмечаем, что для населения бытовой тариф остается неизменным и корректировка тарифа касается лишь коммерческих абонентов», — говорится, в частности, в заявлении.















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