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В июле доходы от туризма в Грузии выросли на 13,7%
16.08.2018 21:04
В июле 2018 года иностранные визитеры потратили в Грузии 431 миллион долларов. Таковы данные Национального банка Грузии.
Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13,7%.
Всего за семь месяцев 2018 года доход от иностранного туризма составил 1 миллиард 792 миллионов долларов.
За последние семь месяцев в Грузии побывали более 4,6 миллиона международных путешественников. При этом рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +12.9%. Количество туристических визитов составило более 2,4 миллиона, что на 433,6 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
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