|
|
Международный фестиваль рекламы Ad Black Sea 2018 в Батуми
16.08.2018 21:38
Международный фестиваль рекламы Ad Black Sea 2018 в четвертый раз пройдет в городе Батуми с 20 по 22 сентября, говорится в сообщении на сайте фестиваля.
Ad Black Sea – это международная площадка для деятелей, экспертов и специалистов рекламной индустрии. Форум призван вдохновлять участников на новые идеи, а также выявлять лучших представителей рекламной сферы.
За новыми победами! Грузинские рекламщики едут на фестиваль креативности в Каннах
Уже четыре года подряд Ad Black Sea собирает в Батуми до тысячи работ от ведущих рекламных агентств из более чем 30 стран мира. Игроки рекламного рынка смогут представить свои лучшие проекты в десяти конкурсах, которые включают порядка 80 номинаций.
В этом году на фестивале традиционно будет работать международное жюри, членами которого выступят порядка 40 крупнейших мировых специалистов в области рекламы — неоднократные участники международных судейских составов и победители международных конкурсов, в том числе Каннского фестиваля.
Программа Ad Black Sea в Батуми также включает образовательную программу с семинарами и мастер-классами, а также экскурсии и культурно-развлекательную программу.
В этом году локацией фестиваля стал Hilton Batumi Hotel.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна