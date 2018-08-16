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Международный фестиваль рекламы Ad Black Sea 2018 в Батуми


16.08.2018   21:38
Международный фестиваль рекламы Ad Black Sea 2018 в четвертый раз пройдет в городе Батуми с 20 по 22 сентября, говорится в сообщении на сайте фестиваля.

Ad Black Sea – это международная площадка для деятелей, экспертов и специалистов рекламной индустрии. Форум призван вдохновлять участников на новые идеи, а также выявлять лучших представителей рекламной сферы.

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Уже четыре года подряд Ad Black Sea собирает в Батуми до тысячи работ от ведущих рекламных агентств из более чем 30 стран мира. Игроки рекламного рынка смогут представить свои лучшие проекты в десяти конкурсах, которые включают порядка 80 номинаций.

В этом году на фестивале традиционно будет работать международное жюри, членами которого выступят порядка 40 крупнейших мировых специалистов в области рекламы — неоднократные участники международных судейских составов и победители международных конкурсов, в том числе Каннского фестиваля.

Программа Ad Black Sea в Батуми также включает образовательную программу с семинарами и мастер-классами, а также экскурсии и культурно-развлекательную программу.

В этом году локацией фестиваля стал Hilton Batumi Hotel.






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