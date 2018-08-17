Строительство подземного газохранилища в Грузии профинансирует Банк реконструкции и развития Германии

17.08.2018 13:12 По заявлению премьера Грузии Мамуки Бахтадзе, на сегодняшнем заседании правительства будет рассмотрен очень важный проект, который касается еще большего утверждения энергобезопасности Грузии.



Как заявил Бахтадзе на брифинге в администрации правительства, между Банком реконструкции и развития Германии и Корпорацией нефти и газа Грузии будет подписано кредитное соглашение на сумму 150 миллионов евро, согласно которому будет построена инфраструктура подземного газохранилища.



Благодаря строительству газохранилища у страны появится инфраструктурный объект стратегического значения, который значительно повысит энергобезопасность страны и нашу независимость. Проект обеспечит устранение существующего дисбаланса между поставками и потреблением газа в стране и удовлетворение пикового потребления в зимний период.



Хочу напомнить всем, что сегодня с технической точки зрения это представляет значительный вызов. Этот проект важен не только с точки зрения еще большего укрепления энергобезопасности, но и для стабильного обеспечения нашего населения газом в зимний период», — заявил Мамука Бахтадзе.















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