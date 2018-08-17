4 миллиона 800 тысяч лари выделены для муниципалитетов, пострадавших от стихийных бедствий

17.08.2018 14:17 На сегодняшнем заседании правительства было принято решение о выделении 4 миллионов 800 тысяч лари для тех муниципалитетов, которые пострадали от стихии, — сообщил глава Службы регионального развития администрации правительства Созар Субари.



Это регионы — Душети, Цагери, Лентехи, Мцхета, Ланчхути и Тианети.



По информации Созара Субари, по одному миллиону лари получат Душети, Цагери и Лентехи, 800 000 — Мцхета, 600 тысяч — Ланчхути, и 400 тысяч — Тианети.



По его словам, в ряде регионов продолжается подсчет ущерба от недавних стихий.



«В Мартвильском и Сенакском районах и Чубери уже проделана большая первостепенная работа — возвращение рек в русла, временные мосты, но подсчет ущерба продолжается, — сказал Созар Субари.















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