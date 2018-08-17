Кобулия: Проект подземного газохранилища даст нам возможность избежать рисков

17.08.2018 15:27 «Проект подземного газохранилища даст нам возможность защититься от рисков», — заявил министр экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия.



По его словам, проект важен, так как у Грузии будет запас газа на 1 — 1.5 месяца, чтобы обеспечивать его подачу населению без перебоев.



«Этот проект даст нам возможность защититься от рисков. После строительства газохранилища у страны будет запас газа на 1-1.5 месяца. Этот проект коммерчески выигрышный, так как мы сможем купить газ, когда он дешев», — заявил Кобулия.



Как заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе на брифинге в администрации правительства, между Банком реконструкции и развития Германии и Корпорацией нефти и газа Грузии будет подписано кредитное соглашение на сумму 150 миллионов евро, согласно которому будет построена инфраструктура подземного газохранилища.















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