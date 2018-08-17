Бахтадзе: Осенью будут презентованы предложения по вопросу о гражданах, внесенных банками в «черные списки»

17.08.2018 15:43 Идет активная работа по вопросу граждан, внесенных банками в «черные списки», из-за чего они не могут участвовать в экономической деятельности, — об этом премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил на брифинга до начала сегодняшнего заседания правительства.



Он выразил надежду, что интересные предложения по этой проблеме будут представлены осенью.



«Я заявил с парламентской трибуны, что около 650 тысяч наших граждан лишены возможности осуществлять нормальную экономическую деятельность в стране. Это серьезный экономический барьер на пути достижения инклюзивного роста. Мы проводим много реформ, но если результаты этих реформ не отразятся на значительной части населения, то это барьер, который необходимо решить. Я знаю, что идет очень активная работа по этому вопросу, и надеюсь, что осенью у нас состоится презентация очень интересных предложений», — сказал премьер-министр.



В то же время, с 1 сентября текущего года Кредитно-информационное бюро переходит под надзор Национального банка. Меняется процедура ведения кредитных историй и упраздняется т.н. негативный статус. Финансовые учреждения при выдаче кредитов будут опираться только на фактические данные клиента.















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