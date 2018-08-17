Глава Минэкономики Грузии не видит проблемы в повышении цен на газ

17.08.2018 16:17 Повышение тарифов на газ для коммерческих организаций в Тбилиси никак не отразится на потребителях. Об этом сегодня заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия на брифинге по итогам заседания правительства.



Коммерческие предприятия, работающие в Тбилиси, с 16 сентября будут платить за кубометр газа 0,805 лари (около 0,31 доллара) вместо 0,75 лари (0,29 доллара) с НДС. На сегодняшний день «КазТрансГаз – Тбилиси» обслуживает в грузинской столице до 500 тысяч абонентов.



Корректирование тарифа коснется 15 тысяч из них. Что касается потребительского тарифа, то он останется таким же — 46,153 тетри (около 0,18 доллара) за кубический метр.



«Удивительно, но сегодня в Тбилиси тариф для коммерческих организаций намного ниже, чем в регионах. В том, что оператор немного поднял тариф для коммерческих организаций я никакой проблемы не вижу. Это никак не отразится на частном потребителе, можно сказать, что наоборот. Вообще, мы не диктуем коммерческому сектору, какую цену он должен установить. Это не наша прерогатива», — сказал Кобулия.



Необходимо отметить, что в регионах тариф для коммерческих абонентов действительно выше. Он составляет 0,86 лари (около 0,33 доллара) за кубический метр.



Этот факт не является достаточным аргументом для сотен мелких предпринимателей. Владельцы небольших пекарен, использующие газ, не разделяют оптимизма главы Минэкономики. Они отмечают, что при росте тарифа повышение цен на их продукцию, в том числе на хлеб тоне, станет неизбежным.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

