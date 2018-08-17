Премьер Грузии похвалил действия Нацбанка в период падения лари

17.08.2018 21:14 Национальный банк Грузии в период резкого обесценивания национальной валюты — лари, проявил высокий профессионализм, считает премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.



Падение грузинской валюты началось 10 августа на фоне девальвации турецкой лиры и российского рубля. Пика девальвации грузинская национальная валюта достигла во вторник. В то день обменный курс составил 2,6343 лари за доллар. Таким образом, за три рабочих дня лари обесценился на 6,7%. Национальный банк не стал вмешиваться в ситуацию и осуществлять финансовые интервенции.



«Что касается курса лари и действий Национального банка в связи с этими вопросами, я думаю, что Национальный банк еще раз проявил очень высокий профессионализм. Вместе с тем, еще раз хочу повторить, что нашей задачей, с одной стороны, является, чтобы быть самыми эффективно интегрированными в глобальную экономику, но вместе с тем, в нашей стране мы обязательно должны сократить уровень уязвимости в отношении внешних факторов», — сказал Бахтадзе на заседании правительства.



Со среды лари стал укрепляться, однако перед выходными снова подешевел. В пятницу обменный курс составил 2,5773 лари за доллар. По итогам сегодняшних торгов на межбанковской валютной бирже курс составил 2,5779 лари за доллар.



Объявляемый Национальным банком курс начнет действовать с завтрашнего дня. Он будет действителен до понедельника 20 августа.















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