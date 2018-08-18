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Танкер с дизельным топливом для Грузии сел на мель под Астраханью


18.08.2018   23:02
Танкер "Волгонефть-165", везший дизельное топливо из Туркменистана в Грузию через Астрахань, сел на мель в Енотаевском районе, об этом рассказали в ГУ МЧС по Астраханской области.

Сигнал о том, что судно село на мель возле села Никольское, в экстренные службы поступил в 12:00 мск. На борту танкера находится 4,639 тыс т дизельного топлива.

"Пробоин нет, утечки нефтепродуктов нет, судовой ход не нарушен", - цитирует сообщение МЧС РИА Новости.

На танкере всего 11 человек, еды у них хватит на 15 суток. В результате ЧП никто не пострадал.

Владелец судна - ярославская компания ООО "Ярбункер". Сейчас она занимается привлечением буксира из Волгограда.






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