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Стихия почти полностью уничтожила урожай винограда в трех селах Ахметского района
19.08.2018 15:31
В Кахети приступили к подсчету ущерба, нанесенного вчерашней непогодой. Специальная комиссия уже работает в селах Телавского и Ахметского районов, пострадавших от стихии. Об этом Первому каналу сообщил губернатор Кахети Ираклий Кадагиашвили.
По его словам, град почти полностью уничтожил урожай винограда в нескольких селах Ахметского района — Кистаури, Ахшани и Матани.
Кроме того, от непогоды пострадали и прилегающие к Телави села Шалаури, Кисисхеви и Насамхрали.
В городе Телави ливневки не справились с потоком осадков, что привело к подтоплению первых этажей домов и повреждению асфальтового покрытия на центральных улицах.
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