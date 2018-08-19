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Стихия почти полностью уничтожила урожай винограда в трех селах Ахметского района


19.08.2018   15:31
В Кахети приступили к подсчету ущерба, нанесенного вчерашней непогодой. Специальная комиссия уже работает в селах Телавского и Ахметского районов, пострадавших от стихии. Об этом Первому каналу сообщил губернатор Кахети Ираклий Кадагиашвили.

По его словам, град почти полностью уничтожил урожай винограда в нескольких селах Ахметского района — Кистаури, Ахшани и Матани.

Кроме того, от непогоды пострадали и прилегающие к Телави села Шалаури, Кисисхеви и Насамхрали.

В городе Телави ливневки не справились с потоком осадков, что привело к подтоплению первых этажей домов и повреждению асфальтового покрытия на центральных улицах.






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