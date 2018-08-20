В Грузии сократилась безработица

20.08.2018 14:12 Во 2-ом квартале 2018 года в Грузии уровень безработицы сравнительно с предыдущим кварталом сократился на 1,9 процентных пункта и составил 12,1%, - об этом сообщил исполнительный директор Национальной службы статистики Гогита Тодрадзе на проведенном сегодня брифинге.



По его же информации, это сокращение преимущественно обусловлено сезонными факторами и, в основном, связано с увеличением количества трудозанятых в секторах строительства и сельского хозяйства.



«Квартальные данные не показывают возрастного разреза, однако, если мы проанализируем годичные данные, показатель безработицы есть в 15-24 летнем возрасте, что же касается населения в возрасте 65-ти лет и выше, в этой возрастной группе он гораздо ниже, что обусловлено различными факторами. Что касается методологии, безработным считается человек, который не работал в период опроса и в течение семи дней и искал работу на протяжении прошедших 30-ти дней и, в то же время, в последующие две недели был готов начать работать», - отметил Гогита Тодрадзе.



Как отмечается в данных «Грузстата», в II кварталах 2018 года экономически активное население составило 64 процента от населения трудоспособного возраста (население в возрасте 15 лет и старше). По их же информации, сравнительно с предыдущим кварталом увеличился как уровень активности населения, так уровень трудозанятости, соответственно, на 0.2 и 1.4 процентных пунктов.















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