|
|
«Негативный статус» отменяется - что меняется в случае просрочки займа
20.08.2018 20:35
В случае просроченного кредита клиент больше не получит "негативный статус", и в информационном бюро отразятся только фактические данные о кредитной истории заемщика. Соответственно, финансовые учреждения будут принимать решение о выдаче займа только по кредитной истории.
Поправки будут осуществлены в рамках регулирования кредитно-информационных бюро, согласно которым с сентября Национальный банк будет вести надзор за деятельностью бюро.
Когда непосредственно будет отменена дефиниция "негативный статус" пока не известно.
"До сих пор в случае просрочки займа придавался статус - негативная история, в данном случае этого статуса не будет, и просто будут отражены реальные данные в кредитной истории, например, сколько дней просрочено у того или иного клиента.
Тем не менее, отмена статуса автоматически не означает улучшение кредитной истории, поскольку решения по определенным типам продуктов на рынке принимались только по модели, которая в некоторых случаях принимала решение на основе конкретного статуса. Поскольку этот статус аннулируется, у выдающего кредит будет больше мотивации для получения дополнительной информации, и в данном случае лучше оценить платежеспособность клиента, и так принять решение о выдаче займа" – заявили в Национальном банке.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна