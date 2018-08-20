«Негативный статус» отменяется - что меняется в случае просрочки займа

20.08.2018 20:35 В случае просроченного кредита клиент больше не получит "негативный статус", и в информационном бюро отразятся только фактические данные о кредитной истории заемщика. Соответственно, финансовые учреждения будут принимать решение о выдаче займа только по кредитной истории.



Поправки будут осуществлены в рамках регулирования кредитно-информационных бюро, согласно которым с сентября Национальный банк будет вести надзор за деятельностью бюро.



Когда непосредственно будет отменена дефиниция "негативный статус" пока не известно.



"До сих пор в случае просрочки займа придавался статус - негативная история, в данном случае этого статуса не будет, и просто будут отражены реальные данные в кредитной истории, например, сколько дней просрочено у того или иного клиента.



Тем не менее, отмена статуса автоматически не означает улучшение кредитной истории, поскольку решения по определенным типам продуктов на рынке принимались только по модели, которая в некоторых случаях принимала решение на основе конкретного статуса. Поскольку этот статус аннулируется, у выдающего кредит будет больше мотивации для получения дополнительной информации, и в данном случае лучше оценить платежеспособность клиента, и так принять решение о выдаче займа" – заявили в Национальном банке.

















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