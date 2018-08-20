Внешняя торговля Грузии за январь-июль 2018 года

20.08.2018 21:40 По информации Национальной службы статистики Грузии, которая была опубликована 20 августа, за первые семь месяцев 2018 года внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 7,1 млрд долларов США.



Показатель экспорта увеличился на 28,8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 1,9 млрд долларов США, импорт увеличился на 22,9% и составил 5,2 млрд долларов, а отрицательный торговый оборот составил 3,3 млрд долларов США.



Торговый оборот Грузии за январь-июль 2018 года с государствами членами ЕС увеличился на 25,6% и составил 2 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Показатель экспорта в Европейский союз составил 417,7 млн долларов США, что на 20,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт из ЕС увеличился на 27,2% и составил 1,5 млрд долларов США.



За январь-июль 2018 года объем торговли со странами СНГ увеличился на 33,5% и составил 2,4 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экспорт в страны СНГ увеличился на 52,1% и составил 872,9 млн долларов США, а импорт увеличился на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 1,5 млрд долларов США.



По данным за январь-июль 2018 года, Турция по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Грузии с 1 млрд долларов США, за ней следуют Россия, Азербайджан и Китай с 760,9 млн, 611,7 млн и 584,1 млн долларов США, соответственно.



За ними следуют Украина — 367,6 млн долларов США, Армения — 345,2 млн долларов США, США — 300 млн долларов США, Германия — 279,4 млн долларов США, Болгария — млн долларов США и Франция — 183,8 млн долларов США.



С точки зрения экспорта крупнейшим партнером Грузии является Азербайджан с 251,8 млн долларов США, за ним следуют Россия, Турция и Армения с 240,8 млн, 172,6 млн и 150,2 млн долларов США.



С точки зрения импорта крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция, Россия, Китай и Азербайджан с 828,2 млн, 520 млн, 505,5 млн и 332,2 млн долларов США.



По данным за январь-июль 2018 года, крупнейшую группа экспорта составляли медные руды и концентраты с 278,1 млн долларов США (19,1% от общего объема экспорта), далее следуют ферросплавы — 205,9 млн долларов США (14,2% от общего объема экспорта), реэкспорт легковых автомобилей – 203,1 млн долларов США (14% от общего объема экспорта), вино — 105,6 млн долларов США (7,3% от общего объема экспорта), лечебные средства — 80,8 млн долларов США (5,6% от общего объема экспорта), спиртные напитки — 72,8 млн (5% от общего объема экспорта), сигареты — 66,2 млн долларов США (4,6% от общего объема экспорта), Минеральные воды — 62,7 млн долларов США (4,3% от общего объема экспорта), азотосодержащие удобрения — 59 млн долларов США (4,1% от общего объема экспорта), золото — 45,5 млн долларов США (3,1% от общего объема экспорта), остальная часть товаров — 691,6 млн долларов США (18,8% от общего объема экспорта).



За январь-июль 2018 года нефть и нефтепродукты с 489,3 млн долларов США возглавили список импорта (9,4% от общего объема импорта), затем следуют легковые автомобили — 335,3 млн долларов США (6,5% от общего объема импорта), медные руды и концентраты — 218 млн долларов США (4,2% от общего объема импорта), лечебные средства — 191,1 млн долларов США (3,7% от общего объема импорта), нефтяные газы — 170.3 млн долларов США (3,3% от общего объема импорта), телефонные аппараты — 104,5 млн долларов США (2% от общего объема импорта), сигареты — 84,2 миллионов долларов США (1,6% от общего объема импорта), ЭВМ и блоки к ним — 81,7 млн долларов США (1,6% от общего объема импорта), газовые турбины — 80,7 млн долларов США (1,6% от общего объема импорта), пшеница — 62,4 млн долларов США (1,2% от общего объема импорта), остальная часть товаров — 3,4 млн долларов США (64,9% от общего объема импорта).















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