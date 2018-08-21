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Число туристов из стран Персидского залива увеличилось на 800%


21.08.2018   12:15
Глава Национальной администрации туризма Грузии Георгий Чоговадзе говорил о специальных программах, существующих в Министерстве экономики для гостиниц.

"В Министерстве экономики есть специальная программа для гостиниц. В ней есть несколько компонентов: если человек решит построить гостиницу, государство осуществляет со-субсидирование банковского процента, если компания решит ввести в менеджмент построенной гостиницы международную гостиничную сеть, ей придется заплатить налог франчайзинга, а государство готово заплатить половину этого налога.

Мы в начале 2015 года представили новую стратегию на 10 лет, где прописано много индикатора, и ежегодно можно проверить, насколько успешно развивается туристическое направление.

Что касается рынков, у нас была задача сократить нагрузку из соседних рынков, и увеличить долю других рынков. Мы хотим развивать новые рынки. Например, есть серьезный рост туристов из стран Персидского залива. Если сравнить данные 2014-2017 года, зафиксирован 800% рост"- говорит Георгий Чоговадзе.







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