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Правительство Грузии поможет производителям беспрепятственно сдать поврежденный градом виноград


21.08.2018   17:32
Град величиной с куриное яйцо уничтожил урожай в главном виноградарском регионе Грузии, о чем уже писал EastFruit. Правительство Грузии активно работает с компаниями, чтобы они приняли на переработку виноград, поврежденный в результате сильного града в Кахетинском регионе. Об этом сообщил министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили. По последним данным, винный завод в Ахметском муниципалитете начнет в ближайшие дни принимать поврежденный виноград по цене 50 тетри ($0,19) за кг.

Также стало известно, что государство не будет компенсировать ущерб виноградарям, однако будет ходатайствовать, чтобы винные заводы приняли поврежденный виноград вовремя и беспрепятственно.

«Координационный штаб также постоянно на связи с компаниями, которые смогут произвести спирт из поврежденного винограда, поэтому с этой стороны у населения проблем никаких не будет», - заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

Напомним, сильный град уничтожил почти весь урожай винограда в трех деревнях Кахетинского региона – Кистаури, Ахшани и Матани. Что касается остальных деревень, то к подсчету ущерба уже приступила специальная комиссия. По официальным сообщениям, 18 августа в Грузии был зафиксирован самый крупный град за последние 4 года.

В Министерстве окружающей среды и сельского хозяйства Грузии призывают виноградарей более активно использовать программу агрострахования чтобы защитить свой урожай от возможных рисков. Согласно данной программе, виноградарь может застраховать участок земли до 5 га и получить 50-процентное софинансирование на виноград. Приобрести страховой полис можно в ряде крупных страховых компаниях, однако, как отмечают специалисты, бенефициариями данной программы пока что стало небольшое количество фермеров.






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