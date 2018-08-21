Россия не выдержит больше одного кризиса - глава Счетной палаты

21.08.2018 20:39 Резервов России хватит лишь на один финансовых кризис, аналогичный обвалу цен на нефть в 2008 году. Об этом во вторник на слушаниях в ГосДуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.



"Напомню, что в 2008-2009 году половина всего Резервного фонда была потрачена на спасение, поддержание бюджетной системы, включая Пенсионный фонд", - заявил Кудрин.



После взлета цен на нефть до уровней выше 100 долларов за баррель в начале 2010х фонд удалось пополнить на 70 млдр долларов, которые, впрочем, без остатка были "проедены" во время следующего нефтяного обвала - в 2014-16 гг.



За три года - с 2015-го по 2017-й - из Резервного фонда на покрытие дыры федеральном бюджете было изъято 4,2 трлн рублей, после чего фонд обнулился и с 2018 года официально прекратил свое существование.



"На сегодня резервного фонда нет, на сегодня остался один Фонд национального благосостояния. Его хватит на один такой похожий кризис, пока у нас больше средств нет", - заявил Кудрин.



И хотя на начало августа в ФНБ составлял 4,8 трлн рублей, или 77,1 млрд долларов, а его изначальной целью декларировалось в том числе финансирование пенсионной системы, привязывать к фонду выплаты пенсий нельзя, сказал Кудрин.



Средства могут понадобиться в случае нового ухудшение макроэкономической конъюнктуры, а исправить дисбалансы пенсионного обеспечения должно повышение пенсионного возраста, добавил глава СП.

По его словам, после пенсионной реформы целью правительства должно стать возобновление индексации работающим пенсионерам, а также повышение уровня пенсий до 60-70% от зарплаты.



Напомним, при суммарном объеме в 4,4 трлн рублей, реальные запасы денег в ФНБ значительно меньше: ликвидная часть фонда, размещенная на валютных счетах в ЦБ, составляет 51 млрд долларов (на 1 августа).



Оставшиеся средства де-факто уже потрачены: 574 млрд рублей направлено на поддержку Внешэкономбанка, оказавшегося на грани дефолта после введения санкций США.



Еще 3 млрд долларов вложено в еврооблигации Украины в попытке спасти режим Виктора Януковича за 3 месяца до его свержения и бегства из страны.



112,6 млрд рублей, а также 4,1 млрд долларов потрачено на реализацию "самоокупаемых инфраструктурных проектов; 443 млрд рублей брошено на поддержку банков, в том числе 278,9 млрд рублей - на покупку их привилегированных акций, а 164,4 млрд - размещено в виде депозитов в Сбербанке и ВТБ.















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