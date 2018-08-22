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Игровая индустрия принесет туристической сфере большие доходы
22.08.2018 11:22
Туризм стабильно остается одной из самых прибыльных сфер экономики Грузии, ежегодно дающий бюджету приток финансовых ресурсов и создающий большое количество рабочих мест. Уже сейчас Грузия имеет отличную возможность стать самой посещаемой страной на Кавказе. Правительство регулярно ищет возможности для поддержки существующих ниш туристической сферы и развития новых. Одной из таких новых сфер, которая уже на первых этапах распространения стала очень доходной и привлекательной для иностранных туристов, является развитие казино и различных крупных турниров на их площадках.
Самые популярные виды туризма в Грузии
Туризм является одним из определяющих экономическое развитие регионов Грузии факторов. Уже сейчас разработаны планы устойчивого развития туризма на период до 2030 года.
Природа Кавказа является одной из самых разнообразных в мире, благодаря уникальности флоры и фауны, горного ландшафта, хорошего климата, а также обилия лечебных и минеральных вод. Такая природа обладает огромным потенциалом для распространения экотуризма, который становится все более популярным среди путешественников из разных стран. Богатая культура, фольклор, традиции виноделия- все это делает Грузию одним из лучших направлений для туризма. На их основе формируются самые популярные виды туризма в Грузии.
В первую очередь стоит отметить горные туры, которые особенно популярны в стране уже многие десятилетия, ведь 85% страны окаймлено Кавказским хребтом. Туры популярны как среди любителей, так и среди профессиональных альпинистов. Также горы популярны и среди горнолыжников. Грузия стала одним из лучших направлений в этом смысле, поскольку горы здесь не уступают лучшим курортам Европы, а цены остаются сравнительно невысокими.
Популярнейшим видом туризма является экотуризм, так как в Грузии путешественников ждет много уникальных защищаемых парков и территорий. Популярны и трекинговые туры в различных регионах.
Большое количество иностранцев приезжает в Грузию для так называемого лечебного туризма, что также приносит большой доход. Здешние лечебные воды и грязи вместе с целебным климатом славятся на весь мир.
Черноморские курорты также привлекают немало посетителей в теплое время года. В качестве важной составляющей стоит отметить также агротуризм. Более того, в силу хорошего месторасположения и большому количеству хороших отелей и конференц-пространств страна также популярна для деловых поездок гостей из соседних стран. Наконец, одним из важнейших направлений туризма являются религиозные и культурные туры с целью посещения различных памятников.
Казино навяжут конкуренцию всем видам туризма
При том, что правительство постоянно старается развивать самые популярные виды туризма в Грузии, отдается должное и тем новым возможностям, котороые могут принести туристической сфере еще больший доход.
Одной из таких новых сфер туризма, которые стали развиваться только в последние несколько лет, стала строительство казино. Строятся они в Тбилиси и Батуми. В последние годы власти активно способствуют строительству отелей, и среди новых гостиниц стало появляться много таких, которые имеют на своей территории казино. Среди таких объектов одним из крупнейших является отель-казино Шангрила. Казино обычно предлагают гостям стандартный набор автоматов, рулетки и карточных игр за столами.
Согласно статистике, большинство туристов приезжают в Грузию из соседних стран – Азербайджана, России, Армении, Ирана. Во всех этих странах казино и игорный бизнес практически не развиваются, однако там все же есть очень много любителей самых популярных игр казино, особенно покера. В Грузии казино сейчас стало довольно много, что дает стране лишнюю возможность увеличить туристический поток.
В последние годы многие любители покера стали приезжать на крупные международные турниры, которые проводятся в Грузии довольно часто. По своей организации и призовым фондам эти турниры не уступают крупным мировым соревнованиям, которые транслируются в мире. Подобные турниры в соседних странах почти не проводились, если не считать нескольких событий в Сочи, где были организованы турниры по онлайн-покеру со спонсорством PokerStars.
Уже в первые годы реализации проекта новые отели с игорными заведениями привлекли десятки тысяч новых посетителей в год за счет возможности играть здесь. Покерные клубы «Европа-Бет», «Adjara», «Adjarabet» предлагают игры для игроков любого уровня. Играть здесь можно на несколько долларов или на большие суммы. Персонал в игорном бизнесе очень хорошо обучен и проводит турниры на разных языках, чтобы это было удобнее для иностранцев. Такой вид туризма сопряжен с немалыми инвестициями в строительство, однако уже в начале его развития может принести хороший доход.
Динамика развития туризма в последние годы
За последние годы туризм в Грузии демонстрирует значительный рост. Количество посетивших страну туристов в прошлом году выросло на 20% относительного 2016 и почти достигло 3 миллионов. Общее же количество иностранцев, приезжавших в страну, превысило 6 миллионов. Вместе с тем доходы государственной казны от туризма ежегодно растут на 25-30%. На фоне этого растет необходимость в строительстве еще большего количества объектов инфраструктуры, которые могут быть использованы для туризма, а также ищутся возможности для развития новых видов туризма.
Правительство рассчитывает, что в рамках масштабного развития туризма в перспективе ближайших лет количество посетителей страны превысит 10 миллионов человек ежегодно, что станет отличным стимулом для скорейшего экономического развития и роста уровня жизни. Ожидается, что в рамках долгосрочной программы развития туризма до 2025 года бюджет страны будет получать 5.5. млрд лари, тогда как сейчас ежегодный доход составляет 1.8 млрд лари.
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