Игровая индустрия принесет туристической сфере большие доходы

22.08.2018 11:22





Самые популярные виды туризма в Грузии



Туризм является одним из определяющих экономическое развитие регионов Грузии факторов. Уже сейчас разработаны планы устойчивого развития туризма на период до 2030 года.



Природа Кавказа является одной из самых разнообразных в мире, благодаря уникальности флоры и фауны, горного ландшафта, хорошего климата, а также обилия лечебных и минеральных вод. Такая природа обладает огромным потенциалом для распространения экотуризма, который становится все более популярным среди путешественников из разных стран. Богатая культура, фольклор, традиции виноделия- все это делает Грузию одним из лучших направлений для туризма. На их основе формируются самые популярные виды туризма в Грузии.



В первую очередь стоит отметить горные туры, которые особенно популярны в стране уже многие десятилетия, ведь 85% страны окаймлено Кавказским хребтом. Туры популярны как среди любителей, так и среди профессиональных альпинистов. Также горы популярны и среди горнолыжников. Грузия стала одним из лучших направлений в этом смысле, поскольку горы здесь не уступают лучшим курортам Европы, а цены остаются сравнительно невысокими.



Популярнейшим видом туризма является экотуризм, так как в Грузии путешественников ждет много уникальных защищаемых парков и территорий. Популярны и трекинговые туры в различных регионах.

Большое количество иностранцев приезжает в Грузию для так называемого лечебного туризма, что также приносит большой доход. Здешние лечебные воды и грязи вместе с целебным климатом славятся на весь мир.



Черноморские курорты также привлекают немало посетителей в теплое время года. В качестве важной составляющей стоит отметить также агротуризм. Более того, в силу хорошего месторасположения и большому количеству хороших отелей и конференц-пространств страна также популярна для деловых поездок гостей из соседних стран. Наконец, одним из важнейших направлений туризма являются религиозные и культурные туры с целью посещения различных памятников.



Казино навяжут конкуренцию всем видам туризма



При том, что правительство постоянно старается развивать самые популярные виды туризма в Грузии, отдается должное и тем новым возможностям, котороые могут принести туристической сфере еще больший доход.



Одной из таких новых сфер туризма, которые стали развиваться только в последние несколько лет, стала строительство казино. Строятся они в Тбилиси и Батуми. В последние годы власти активно



Согласно статистике, большинство туристов приезжают в Грузию из соседних стран – Азербайджана, России, Армении, Ирана. Во всех этих странах казино и игорный бизнес практически не развиваются, однако там все же есть очень много любителей самых популярных игр казино, особенно покера. В Грузии казино сейчас стало довольно много, что дает стране лишнюю возможность увеличить туристический поток.



В последние годы многие любители покера стали приезжать на крупные международные турниры, которые проводятся в Грузии довольно часто. По своей организации и призовым фондам эти турниры не уступают крупным мировым соревнованиям, которые транслируются в мире. Подобные турниры в соседних странах почти не проводились, если не считать нескольких событий в Сочи, где были организованы турниры по онлайн-покеру со спонсорством



Уже в первые годы реализации проекта новые отели с игорными заведениями привлекли десятки тысяч новых посетителей в год за счет возможности играть здесь. Покерные клубы «Европа-Бет», «Adjara», «Adjarabet» предлагают игры для игроков любого уровня. Играть здесь можно на несколько долларов или на большие суммы. Персонал в игорном бизнесе очень хорошо обучен и проводит турниры на разных языках, чтобы это было удобнее для иностранцев. Такой вид туризма сопряжен с немалыми инвестициями в строительство, однако уже в начале его развития может принести хороший доход.



Динамика развития туризма в последние годы



За последние годы туризм в Грузии демонстрирует значительный рост. Количество посетивших страну туристов в прошлом году выросло на 20% относительного 2016 и почти достигло 3 миллионов. Общее же количество иностранцев, приезжавших в страну, превысило 6 миллионов. Вместе с тем доходы государственной казны от туризма ежегодно растут на 25-30%. На фоне этого растет необходимость в строительстве еще большего количества объектов инфраструктуры, которые могут быть использованы для туризма, а также ищутся возможности для развития новых видов туризма.



Правительство рассчитывает, что в рамках масштабного развития туризма в перспективе ближайших лет количество посетителей страны превысит 10 миллионов человек ежегодно, что станет отличным стимулом для скорейшего экономического развития и роста уровня жизни. Ожидается, что в рамках долгосрочной программы развития туризма до 2025 года бюджет страны будет получать 5.5. млрд лари, тогда как сейчас ежегодный доход составляет 1.8 млрд лари.





Туризм стабильно остается одной из самых прибыльных сфер экономики Грузии, ежегодно дающий бюджету приток финансовых ресурсов и создающий большое количество рабочих мест. Уже сейчас Грузия имеет отличную возможность стать самой посещаемой страной на Кавказе. Правительство регулярно ищет возможности для поддержки существующих ниш туристической сферы и развития новых. Одной из таких новых сфер, которая уже на первых этапах распространения стала очень доходной и привлекательной для иностранных туристов, является развитие казино и различных крупных турниров на их площадках.Туризм является одним из определяющих экономическое развитие регионов Грузии факторов. Уже сейчас разработаны планы устойчивого развития туризма на период до 2030 года.Природа Кавказа является одной из самых разнообразных в мире, благодаря уникальности флоры и фауны, горного ландшафта, хорошего климата, а также обилия лечебных и минеральных вод. Такая природа обладает огромным потенциалом для распространения экотуризма, который становится все более популярным среди путешественников из разных стран. Богатая культура, фольклор, традиции виноделия- все это делает Грузию одним из лучших направлений для туризма. На их основе формируются самые популярные виды туризма в Грузии.В первую очередь стоит отметить горные туры, которые особенно популярны в стране уже многие десятилетия, ведь 85% страны окаймлено Кавказским хребтом. Туры популярны как среди любителей, так и среди профессиональных альпинистов. Также горы популярны и среди горнолыжников. Грузия стала одним из лучших направлений в этом смысле, поскольку горы здесь не уступают лучшим курортам Европы, а цены остаются сравнительно невысокими.Популярнейшим видом туризма является экотуризм, так как в Грузии путешественников ждет много уникальных защищаемых парков и территорий. Популярны и трекинговые туры в различных регионах.Большое количество иностранцев приезжает в Грузию для так называемого лечебного туризма, что также приносит большой доход. Здешние лечебные воды и грязи вместе с целебным климатом славятся на весь мир.Черноморские курорты также привлекают немало посетителей в теплое время года. В качестве важной составляющей стоит отметить также агротуризм. Более того, в силу хорошего месторасположения и большому количеству хороших отелей и конференц-пространств страна также популярна для деловых поездок гостей из соседних стран. Наконец, одним из важнейших направлений туризма являются религиозные и культурные туры с целью посещения различных памятников.При том, что правительство постоянно старается развивать самые популярные виды туризма в Грузии, отдается должное и тем новым возможностям, котороые могут принести туристической сфере еще больший доход.Одной из таких новых сфер туризма, которые стали развиваться только в последние несколько лет, стала строительство казино. Строятся они в Тбилиси и Батуми. В последние годы власти активно способствуют строительству отелей , и среди новых гостиниц стало появляться много таких, которые имеют на своей территории казино. Среди таких объектов одним из крупнейших является отель-казино Шангрила . Казино обычно предлагают гостям стандартный набор автоматов, рулетки и карточных игр за столами.Согласно статистике, большинство туристов приезжают в Грузию из соседних стран – Азербайджана, России, Армении, Ирана. Во всех этих странах казино и игорный бизнес практически не развиваются, однако там все же есть очень много любителей самых популярных игр казино, особенно покера. В Грузии казино сейчас стало довольно много, что дает стране лишнюю возможность увеличить туристический поток.В последние годы многие любители покера стали приезжать на крупные международные турниры, которые проводятся в Грузии довольно часто. По своей организации и призовым фондам эти турниры не уступают крупным мировым соревнованиям, которые транслируются в мире. Подобные турниры в соседних странах почти не проводились, если не считать нескольких событий в Сочи, где были организованы турниры по онлайн-покеру со спонсорством PokerStars Уже в первые годы реализации проекта новые отели с игорными заведениями привлекли десятки тысяч новых посетителей в год за счет возможности играть здесь. Покерные клубы «Европа-Бет», «Adjara», «Adjarabet» предлагают игры для игроков любого уровня. Играть здесь можно на несколько долларов или на большие суммы. Персонал в игорном бизнесе очень хорошо обучен и проводит турниры на разных языках, чтобы это было удобнее для иностранцев. Такой вид туризма сопряжен с немалыми инвестициями в строительство, однако уже в начале его развития может принести хороший доход.За последние годы туризм в Грузии демонстрирует значительный рост. Количество посетивших страну туристов в прошлом году выросло на 20% относительного 2016 и почти достигло 3 миллионов. Общее же количество иностранцев, приезжавших в страну, превысило 6 миллионов. Вместе с тем доходы государственной казны от туризма ежегодно растут на 25-30%. На фоне этого растет необходимость в строительстве еще большего количества объектов инфраструктуры, которые могут быть использованы для туризма, а также ищутся возможности для развития новых видов туризма.Правительство рассчитывает, что в рамках масштабного развития туризма в перспективе ближайших лет количество посетителей страны превысит 10 миллионов человек ежегодно, что станет отличным стимулом для скорейшего экономического развития и роста уровня жизни. Ожидается, что в рамках долгосрочной программы развития туризма до 2025 года бюджет страны будет получать 5.5. млрд лари, тогда как сейчас ежегодный доход составляет 1.8 млрд лари.











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