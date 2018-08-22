Строительство автобана до границы Грузии с Азербайджаном обойдется в более 46 млн долларов

22.08.2018 21:03 На строительство дороги Тбилиси-Рустави будет потрачено 119 миллионов лари (более 46,2 миллиона долларов). Об этом сообщает Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.



Проект финансирует Азиатский банк развития (АБР). На данный момент ведется строительство второго участка дороги, длина которого составляет 800 метров. Общая длина трех участков нового автобана составляет 17,4 километров. Строительство первого и третьего участка началось в апреле 2014 года и завершилось в мае 2016 года.



«Дорога Тбилиси-Рустави связывается с границей соседнего Азербайджана, и ее модернизация важна с транзитной точки зрения. После завершения проекта население сможет передвигаться безопасно и комфортно», - отмечают в фонде. Указанный участок дороги представляет собой индустриальную зону и строительный ареал находится на расстояние 120 метров от ближайших многоэтажных домов.















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