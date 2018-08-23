США ввели новые пошлины на товары из Китая

23.08.2018 11:05 США ввели пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в $16 млрд, передает ТАСС.



В аппарате представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера заявляли, что в этот список войдут 279 наименований китайской продукции.



Новые пошлины - это вторая часть анонсированных Лайтхайзером пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Первая часть пошлин, под которые попали товары на $34 млрд, была введена 6 июля.



Президент США Дональд Трамп заявил, что такое решение принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик. По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем.



В перечень товаров, с которых будут взиматься сборы, входит продукция, произведенная в рамках программы научно-технического развития "Сделано в Китае - 2025". Как пояснили в аппарате Лайтхайзера, пошлины затронут в основном продукцию аэрокосмической промышленности, информационные и коммуникационные технологии, робототехнику, промышленное оборудование, автомобилестроение.



В ответ Пекин объявил, что применит в отношении американской продукции повышенные тарифы на ту же сумму "в синхронном порядке" и даст решительный ответ Вашингтону, поскольку новые шаги американской стороны ущемляют национальные интересы КНР. Министерство коммерции Китая опубликовало 8 августа список американских товаров на сумму 16 млрд долларов, на которые с 23 августа будут введены повышенные пошлины на уровне 25%. Как следует из списка, увеличенные тарифы будут взиматься с нефтепродуктов, автомобилей и медицинского оборудования.















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