Эстония начинает кампанию по привлечению грузинских IT специалистов

23.08.2018 13:33 Эстония, одна из наиболее успешных стран в мире в сфере технологий, начинает программу занятости под названием Career Hunt. Программа осуществляется вместе с ведущими компаниями информационных технологий, и преследует целью поиск грузинских специалистов, которые будут бороться, чтобы занять ведущие позиции в таких всемирно известных компаниях, как Taxify, Twilio, Microsoft, Veriff, и Swedbank.



Отобранные кандидаты отправятся с пятидневным визитом в Эстонию, где встретятся с гигантами информационных технологий, посетят Центр кибер обороны НАТО, будут присутствовать на самом масштабном фестивале роботикса, "Роботекс", и у них будет шанс принять участие в собеседованиях, запланированных в рамках программы занятости.



Международный портал занятости Jobbatical помогает работодателям найти соответствующих кандидатов, и провести предварительные собеседования. По словам исполнительного директора Jobbatical, Карол Хиндрикс, недостаток кадров в секторе технологий является одним из самых больших вызовов мира, и этими кампаниями Эстония старается изменить существующий метод поиска кадров.



"Простых реклам о вакансиях недостаточно. Сегодня у людей больше возможности передвижения, чем до того, и необходимо больше усилий, чтобы подавать информацию эффективными путями"- говорит исполнительный директор Jobbatical Карол Хиндрикс.



По сравнению с последней декадой, охота за талантами приняла экстремальный вид, говорит Хиндрикс.



Людям, заинтересованным продолжить карьеру, и жить в Эстонии, Career Hunt дает возможность без всяких затрат приехать в страну, и попробовать свои возможности. Программа предлагает участникам встретиться с работодателями, и получить опыт от всего того, что предложит им Талин, и Эстония.



Аппликацию можно электронно заполнить до 23 сентября 2018 года на ссылке https://careerhunt.eu/.

















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