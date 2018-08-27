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Микабадзе: Позитивная оценка Fitch обусловлена благоприятной бизнес-средой и макроэкономической устойчивостью
27.08.2018 12:22
Положительные оценки рейтингового агентства Fitch важны для улучшения инвестиционной привлекательности Грузии и привлечения капитала высокого качества в страну, — об этом заместитель министра экономики Грузии Екатерина Микабадзе заявила комментируя сохранение кредитного рейтинга Грузии Fitch на уровне «BB-» с позитивной перспективой.
По ее словам, рейтинговая компания позитивной оценила положение в Грузии, что обусловлено благоприятной бизнес-средой и обеспечением управленческой среды и сохранением макроэкономической устойчивости в отношении шоков, существующих в регионе.
«Положительное влияние на рейтинг Fitch оказали такие факторы, как сотрудничество Грузии с Международным валютным фондом и успешный ход процесса программы; бизнес-среда в стране; соответствие с целевым показателем инфляции, улучшение с точки зрения управления публичными финансами и многое другое. Кроме того, следует отметить, что по оценке кредитной компании Fitch, на фоне экономического положения и перспектив в стране, текущих реформ, у Грузии есть реальная возможность, даже в условиях существующего внешнего долга и дефицита текущего счета, повысить кредитный рейтинг на одну ступень и перейти в список стран категории «BB», — заявила Микабадзе.
Рейтинговая компания Fitch сохранила Грузии кредитный рейтинг «BB-» с позитивной перспективой.
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