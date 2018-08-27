В сентябре начнется следующий этап борьбы с мраморным клопом

27.08.2018 14:38 В координационном штабе по борьбе с мраморным клопом в Абаша обсудили следующий этап борьбы с паразитом, который предусматривает, вместе с монтажем феромонов на участках и результатов мониторинга, планирование опрыскивания.



По информации министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства, с сентября начнется следующий этап опрыскивания генерированным термическим туманом, который продлится до начала зимней фазы.



По сообщению ведомства, борьба с мраморным клопом ведется с апреля этого года по сей день в 523-х селах 27-ми муниципалитетов. Технологией термического тумана уже обработано 433 450 га, тракторными агрегатами — до 32-х тысяч гектаров, с применением станций «привлеки и уничтожь» — более 55 га; аэрозольным генератором высокой продуктивности — 11 391 га.















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