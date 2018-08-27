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Фестиваль Anaklia EchoWaves будет проведен и в следующем году


27.08.2018   16:11
Фестиваль электронной музыки Anaklia EchoWaves проведут и в следующем году, — об этом Первому каналу заявила менеджер по связям с общественностью фестиваля Хатия Геловани. По её информации, разговор о будущих планах фестиваля уже начат и после этого станут известны детали, как творческая группа разработает планы на 2019 год.

Фестиваль электронной музыки в Анаклия завершился накануне. EchoWaves проходил с 23 по 26 августа включительно. Перед грузинскими слушателями на протяжении 4-х дней выступали до 150-ти иностранных и грузинских диджеев.

«Мы верили, что придет много людей, так как у нас был раззнообразный сегмент артистов по жанрам. В итоге, наши ожидания даже были превышены, в самый активный период фестиваль посетили до 12500 человек. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, фестиваль состоялся», — заявила Первому каналу Хатия Геловани.

EchoWaves проводился в рамках проекта Check in Georgia.






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