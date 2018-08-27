Гагуа: По оценке Fitch, экономика Грузии проявила устойчивость к внешним рискам

27.08.2018 16:21 Согласно отчету рейтингового агентства Fitch Ratings, позитивную перспективу Грузии усиливает макроэкономическая стабильность в стране и то обстоятельство, что за последний период грузинская экономика проявила устойчивость к внешним рискам.



По мнению заместителя министра финансов Грузии Николоза Гагуа, важно, что агентство Fitch сохранило рейтинг Грузии на фоне по-прежнему высоких экономических рисков в регионе.



По словам Гагуа, агентство указывает, что четко выраженная тенденция сокращения бюджетного дефицита Грузии обеспечивает поддержание долга на стабильном уровне.



Кроме того, агентство Fitch отметило высокий уровень управления государственными финансами, положительно оценило текущий уровень инфляции и его прогноз совпадает с целевым показателем инфляции в стране.



По оценке Fitch, экономический рост способствовал увеличению налоговых поступлений, что наряду с сокращением текущих расходов позволило стране реализовать больше инфраструктурных проектов.



«Позитивная оценка кредитного рейтинга важна для инвесторов. Это сигнал о том, что экономика нашей страны отличается устойчивостью макроэкономических факторов и к внешним экономическим шокам. Дальнейшее улучшение кредитных рейтингов является целью правительства и важным краеугольным камнем правительственной программы», — сказал заместитель министра финансов Николоз Гагуа.



Международная рейтинговая компания Fitch сохранила Грузии кредитный рейтинг «BB-» с позитивной перспективой.



Информацию распространила пресс-служба министерства финансов Грузии.















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