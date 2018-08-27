Какулия: Оценка Fitch показывает положительную тенденцию

27.08.2018 18:10 Очень важно, что такая авторитетная международная кредитная компания как Fitch сохраняет рейтинг Грузии, заявил председатель парламентского комитета по отраслевой экономики и экономической политике Роман Какулия.



По его словам, это особенно важно на фоне имеющегося в регионе кризиса.



«В целом считается, что способностью твердо управлять внешними рисками обладают те страны, у которых стабильны макроэкономические параметры. Поэтому в данной ситуации это чрезвычайно важная оценка», — сказал Роман Какулия.



По пояснению Какулия, мировое деловое сообщество, включая потенциальных инвесторов, придает большое значение рейтингу авторитетной организации.



«Данная оценка действительно может считаться положительной оценкой нашего правительства», — председатель парламентского комитета по отраслевой экономики и экономической политике Роман Какулия.



Международная рейтинговая компания Fitch сохранила Грузии кредитный рейтинг «BB-» с позитивной перспективой.



















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