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Какулия: Оценка Fitch показывает положительную тенденцию
27.08.2018 18:10
Очень важно, что такая авторитетная международная кредитная компания как Fitch сохраняет рейтинг Грузии, заявил председатель парламентского комитета по отраслевой экономики и экономической политике Роман Какулия.
По его словам, это особенно важно на фоне имеющегося в регионе кризиса.
«В целом считается, что способностью твердо управлять внешними рисками обладают те страны, у которых стабильны макроэкономические параметры. Поэтому в данной ситуации это чрезвычайно важная оценка», — сказал Роман Какулия.
По пояснению Какулия, мировое деловое сообщество, включая потенциальных инвесторов, придает большое значение рейтингу авторитетной организации.
«Данная оценка действительно может считаться положительной оценкой нашего правительства», — председатель парламентского комитета по отраслевой экономики и экономической политике Роман Какулия.
Международная рейтинговая компания Fitch сохранила Грузии кредитный рейтинг «BB-» с позитивной перспективой.
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