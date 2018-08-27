Премьер: количество туристов в Раче должно увеличиться в три раза

27.08.2018 21:52 Количество туристов в высокогорном регионе Рача должно увеличиться в три раза, а сам курорт должен стать круглогодичным, заявил сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.



Глава правительства побывал в районе Амбролаури, где проходит региональный фольклорный фестиваль «Пудзеоба».



«Нашей задачей в этом краю должно стать увеличение туристов и визитеров как минимум в три раза. Соответственно, необходимо выделить больше грантов, чтобы популяризировать гостиницы семейного типа», — сказал Бахтадзе журналистам.



Премьер напомнил, что в Амбролаури функционирует аэропорт, Кроме того, здесь осуществляется 21 инфраструктурный проект, 18 из которых завершатся в текущем году.



«Вместе с тем необходимо иметь больше динамики в направлении строительства и ремонта сельских дорог. В этом плане 2019 и 2020 год будут особенно важными», — подчеркнул Бахтадзе.



Регион Рача называют грузинской Швейцарией из-за чистого горного воздуха, альпийских лугов и множества минеральных источников.



В рачинском селе Хванчкара культивируют сорта винограда, из которого делают знаменитое вино.



На высоте 1600 метров над уровнем моря есть местечко Шови, которое считается самым высокогорным бальнеологическим курортом Грузии. Шови богат минеральными источниками, которые обладают целебными свойствами.



Еще один курорт — Уцера расположен в одноименном селе в 10 километрах от города Они. Уцера является одним из древнейших и красивейших горных бальнеоклиматических курортов Грузии. Курорт находится на высоте более 1,1 тысячи метров над уровнем моря.















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