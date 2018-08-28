За уличную торговлю с использованием транспортных средств будет взиматься штраф в размере 1 000 лари

28.08.2018 18:56 С сегодняшнего дня за уличную торговлю с использованием транспортных средств будет взиматься штраф в размере 1000 лари.



Согласно записи в Кодексе Грузии об административных правонарушениях, в Тбилиси торговля без разрешения с использованием транспортного средства, прицепа к нему или любого другого движущегося средства приведет к штрафу в размере 1000 лари, с конфискацией предмета административного правонарушения (соответствующего товара).



В случае же неповиновения со стороны правонарушителя размер штрафа увеличивается до 2000 лари.

Вместе с тем, еще одно изменение касается повышения штрафа до 50-ти лари за торговлю на территории Тбилиси без разрешения. Согласно до сих пор действующей нормы Кодекса о правонарушениях, размер штрафа за это нарушение составлял 20 лари. Вместе с тем произойдет и конфискация предмета правонарушения. Новое изменение вступило в силу с сегодняшнего дня.



Согласно Кодексу, в четыре раза повышается штраф за неповиновение законному распоряжению или требованию уполномоченного представителя соответствующих органов. Так, если до сих пор штраф за это составлял 50 лари, то с сегодняшнего дня он повысился до 200 лари. Кодекс также предполагает конфискацию или 7-дневный административный арест. Повторение действий, подразумеваемых первой частью этой статьи – приведет к наложению на физическое лицо или/и юридическое лицо штрафа в размере 300 лари, с конфискацией предмета правонарушения.















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