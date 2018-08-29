Грузия намерена задействовать возможность поездок по электронным удостоверениям личности и в другие страны

29.08.2018 12:30 «Обладатели электронных удостоверений личности смогут совершать путешествие из обеих стран, как в Грузию, так и Украину», — об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.



По словам премьера, задействовать аналогичный подход планируется и с другими странами.



«Во время предыдущей встречи я заявил, что для нас важно привлечь в туризме новый потенциал и более полноценно реализовать географическое преимущество Грузии.



Соответственно, мы приняли решение, и на основании двухсторонних отношений со страной-нашим другом Украиной, у граждан, владеющих электронными удостоверениями личности, будет право совершать путешествие из обеих стран как в Грузию, так и Украину.



Это – очень важный шаг, чтобы еще больше усилить и укрепить наши двухсторонние отношения. В то же время, это поможет развитию туризма и в целом, еще большему углублению экономического сотрудничества.



Вместе с тем, мы рассматриваем использование аналогичного подхода и в отношении других стран и в ближайшем будущем сообщим вам дополнительную информацию в связи с этим вопросом», — заявил Мамука Бахтадзе.



Украина и Грузия намерены в сентябре задействовать взаимные поездки на основе биометрических удостоверений личности.

















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