Грузия занимает первое место в регионе с точки зрения внедрения международных авиационных стандартов

29.08.2018 14:26 Согласно официальному заключению аудита Международной организации гражданской авиации, Грузия занимает первое место в регионе с точки зрения внедрения международных авиационных стандартов и надзора. Информацию распространяет министерство экономики Грузии.



Сегодня в целях ознакомления с окончательным отчетом аудита ICAO и будущими планами Агентства гражданской авиации министерства экономики состоится прием, на котором с речью выступят руководители министерства экономики и устойчивого развития и Агентства гражданской авиации.



Состоится презентация о последних результатах аудита, проведенного в Грузии 13-20 марта 2018 года Международной организацией гражданской авиации (ICAO), а также текущих и запланированных работах с точки зрения дальнейшего улучшения безопасности полетов.





По данным министерства экономики, на мероприятие приглашены действующие в Грузии грузинские и иностранные авиакомпании, операторы аэропортов и другие авиапредприятия, а также первые лица разных министерств и государственных ведомств.















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