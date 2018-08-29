Бахтадзе: Интернетизация Пшав-Хевсурети и Гудамакари станет переломным моментом в жизни местного населения

29.08.2018 16:17 Будет осуществлена интернетизация Пшав-Хевсурети и Гудамакарского ущелья, а более 100 не электрифицированных деревень получат электроэнергию. Об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на брифинге до начала сегодняшнего заседания правительства.



Как отметил премьер-министр, данное решение было принято Национальным советом по развитию горных регионов на прошлой неделе.



Мамука Бахтадзе подчеркнул, что интернетизация Пшав-Хевсурети и Гудамакари будет содействовать более полному освоению туристического потенциала этих регионов.



«Уверен, что интернетизация Пшав-Хевсурети и Гудамакари внесет качественный перелом в жизнь местного населения и придаст новую жизнь этому краю», — заявил Мамука Бахтадзе.



По словам главы правительства, одной из важных инициатив является и программа переподготовки жителей высокогорных сел по оказанию первичной медицинской помощи.



«Это позволит местным жителям научиться оказывать первую помощь односельчанам до приезда скорой помощи. Как вы знаете, эта острая проблема, и часто не удавалось оказывать своевременную медицинскую помощь. С запуском программы будет снята проблема оказания первичной помощи как местному населению, так и туристам», — сказал Мамука Бахтадзе.



По словам премьер-министра, чрезвычайно важным решением является и вопрос обеспечения электроэнергией 100 не электрифицированных малых высокогорных деревень.



По информации Бахтадзе, при совместном финансировании правительства Грузии и USAID, более 100 деревням будут переданы солнечные панели, и соответственно, они будут обеспечены электроэнергией. Речь идет приблизительно 400 семьях, проживающих в не электрифицированных деревнях.

















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