Россияне намерены провести новогодные каникулы в Грузии

29.08.2018 17:03 На старте программ раннего бронирования на новогодние праздники среди россиян лидером спроса оказалась Грузия, сформировавшая 25% продаж туров. Годом ранее страна по этому показателю не входила даже в топ-20.



Популярность Грузии обеспечили низкие цены и начавшие работать по системе all inclusive отели, сообщил 29 августа "Коммерсант".



По данным гендиректора компании Level.Travel Дмитрия Малютина, раньше направление не входило в список наиболее популярных стран для организованных туристов. В тот же период в 2017 году лидером была Индия, формировавшая 63% ранних продаж. Малютин назвал главным фактором популярности Грузии низкую стоимость поездки: сейчас средний чек при покупке тура в страну на новогодние каникулы составляет 41 тысяч рублей. Аналогичный показатель для Туниса, который также является популярным направлением на зимние каникулы, — 86 тысяч рублей, для Индии — 69,5 тысяч, ОАЭ — 114 тысяч.



Представитель OnlineTur Игорь Блинов указал, что сейчас Грузия формирует в среднем 0,2% от общих продаж, но, по его прогнозам, через несколько лет эта страна войдет в топ-25 наиболее популярных направлений.



По данным погранслужбы ФСБ РФ, по итогам первого полугодия 2018 года в Грузию отправилось 111,6 тысяч россиян — на 54% больше, чем годом ранее.



Турпоток в Азербайджан составил 53 тысяч человек, в Армению — 53,2 тысяч. За год показатели увеличились на 51% и 15% соответственно.



По оценкам Tutu.ru, на период осени Грузия в 2018 году сформирует 8,8% продаж авиабилетов, став вторым по популярности выездным направлением. На долю Армении приходится 4,1% продаж билетов, Азербайджана — 4%. По предварительным оценкам Tutu.ru, на период новогодних праздников интерес к этим направлениям вырос в два раза.



Отметим, что Грузия активно развивает туриндустрию. Почти половина доходов бюджета страны связана с ней.



После августовской войны 2008 года, когда с помощью российских военных о независимости объявили грузинские республики т.н. Южная Осетия и Абхазия, которые сейчас во многом находятся на содержании РФ, российские туристы несколько лет не посещали Грузию.















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