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Миссия Валютного фонда повысила прогноз роста экономики в Грузии в 2018 году до 5.5 процентов


29.08.2018   20:55
Завершился визит в Грузию миссии Валютного фонда. Миссия МВФ под руководством Мерседес Веры-Мартин находилась в Тбилиси 21-27 августа.

По информации Министерства экономики, в завершение миссии Вера-Мартин заявила, что ввиду экономической активности выше ожидаемой, прогноз роста экономики Грузии повышен до 5.5 процентов.

«Экономическая активность повысилась в первой половине 2018 года. Годовой рост составил 5.7 процентов, чему способствовал большой внешний спрос, рост денежных переводов и кредитования. По предварительным данным, по состоянию на конец июня, бюджет выполнялся лучше, чем ожидалось. Инфляция в июле составила 2.8 процента и на протяжении года была большей частью ниже целевого показателя Национального банка Грузии (3 процента). С учетом того, что прогноз инфляции сохраняется на низком уровне, Национальный банк начал нормализацию монетарной политики и снизил ее ставку на 25 базисных пунктов. В тоже время, показатель долларизации депозитов и кредитов продолжает снижаться. С учетом высокой экономической активности, прогноз экономического роста на 2018 год повышен с 4.8 до 5.5 процентов. Ожидаемая высокая экономическая активность и ослабление торговых условий, предположительно, повысят дефицит текущего счета. Риски возможного отрицательного влияния на экономическую перспективу, что обусловлено существующей ситуацией в регионе и торговой конкуренцией, рождают необходимость накопления резервов и сохранения гибкого обменного курса. Гибкий обменный курс полезен для Грузии и наряду с разумной макрополитикой, он укрепит устойчивость страны к внешним шокам», - заявила Мерседес Вера-Мартин.






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