Грузии прогнозируют превышение числа туристов относительно населения в 2.4-раза к 2022 году

29.08.2018 23:06 Инвестиционная компания Galt&Taggart увеличила прогноз роста числа туристов в Грузии. В частности, G&T прогнозирует, что в 2022 году страна примет 8.8 млн туристов, вместо 7.6 млн – ожидаемого числа туристов по предыдущему прогнозу. По новому прогнозу, в 2022 году количество туристов, посетивших Грузию, будет в 2.4-раза больше населения страны. По этому показателю Грузия опередит такие страны, как Венгрия и Болгария, где количество туристов в среднем в 1.6- и 1.2-раза больше населения страны. Однако, по прогнозу Грузия отстает от Хорватии и Кипра, где ежегодно фиксируется количество туристов в 3.3- и 2.7-раза больше населения страны.



По прогнозу G&T, в 2018 году количество туристов, посетивших Грузию, будет в 1.3-раза больше собственного населения страны, а в прошлом году количество туристов было в 1.1 раза больше населения Грузии.



Рост прогноза Galt&Taggart связан с тем, что Национальная администрация туризма измененила методологию, которая приблизилась к стандартам UNWITO. В прогнозе также учтены итоги исследований Национальной службы статистики.



Напомним, что за Январь-Июль доход Грузии от туризма составил $1,7млрд. Из них больше всего - $431млн – зафиксировано в Июле, что на 13.7% больше показателя аналогичного периода прошедшего года. Самый большой рост дохода от туризма был зафиксирован в Марте и составил 28.9%.



По данным за Январь-Июль в Грузии било зафиксировано 4.600.988 визитов иностранных туристов, рост составил +12.9% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Количество международных визитов составило 3.843.036, рост +15.1%. Количество туристических визитов – 2.498.751, что на 433.624 больше показателя аналогичного периода (Январь-Июль) 2017 года, рост +21%. Самое большое количество международных визитов было осуществлено из Азербайджана (+10.4%), России (+24.1%), Турции (+20.4%) и Армении (+2.1%).















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