Актуальные цены на первичное жилье в Тбилиси и Батуми за август 2018 года

31.08.2018 11:34



Порадуют ли цены на первичную недвижимость жителей Грузии в летние месяцы, можно узнать из данных по расценкам на квартиры в новых домах от сервиса



Сколько стоит квартира в новостройке в Тбилиси



По состоянию на август 2018 года, в базе Flatfy.ge опубликована информация по 289 жилым комплексам Тбилиси. По данным сервиса, средняя цена квадратного метра в новых домах в столице Грузии составляет 732 доллара.



Купить первичное жилье с самой низкой стоимостью квадратного метра можно в ЖК «Дом на улице Данибегашвили». Новостройка от компании Mardieli Group находится на завершающей стадии строительства. Приобрести в ней квартиру можно по цене от $256.



В городе достаточно много новых жилых объектов, в которых стоимость 1 м2 превышает 1 000 долларов. По состоянию на сегодняшний день таких новостроек в Тбилиси – 43. Самая высокая цена квадратного метра зафиксирована в ЖК «Домус Парк Ваке». В комплексе от девелопера



Новостройки на берегу Черного моря: почем жилье в Батуми



Строительные компании предлагают десятки новых жилых комплексов на Черноморском побережье в Батуми: каталог новостроек Flatfy.ge включает 121 объект первичного рынка недвижимости. Аналитики сервиса подсчитали среднюю стоимость квадратного метра в новых домах Батуми. В августе 2018 года она остановилась на отметке 730 долларов, что почти не отличается от средней цены первичного жилья в Тбилиси.



Самые дешевые квартиры в Батуми можно купить в новостройках на ул. Багратиони, 113 и на ул. Багратиони, 198. В этих жилых комплексах от разных застройщиков цены стартуют с одной отметки – 300 долларов за кв. метр. Оба объекта находятся на стадии строительства.



Верхний уровень расценок на первичную недвижимость в курортном городе оказался выше, чем в столице. В Батуми самые дорогие квартиры реализуют по цене от 2 200 $/м2. Такую стоимость предлагает компания Tourinvest в готовом жилом комплексе «Belle Vue Residence Batumi». Немного меньшую стоимость может предложить 2.



По какой цене будут продавать квартиры в новостройках Грузии осенью, потенциальные покупатели узнают совсем скоро. Данные в каталоге Flatfy.ge обновляются ежемесячно, а значит, уже в первые сентябрьские дни можно будет оценить, кто из застройщиков поднял или опустил цены на квадратные метры.





Лето – период, когда людей интересует отдых, поездки к морю и на дачу. Рынок недвижимости занимает в списке интересов далеко не первое место. И все же отказываться от идеи купить квартиру в новостройке именно в летний период не стоит – застройщики готовы предложить интересные акции и скидки ради роста продаж.Порадуют ли цены на первичную недвижимость жителей Грузии в летние месяцы, можно узнать из данных по расценкам на квартиры в новых домах от сервиса Flatfy.ge . Каталог новостроек содержит все объекты первичного рынка, в которых можно купить жилье напрямую у застройщика.По состоянию на август 2018 года, в базе Flatfy.ge опубликована информация по 289 жилым комплексам Тбилиси. По данным сервиса, средняя цена квадратного метра в новых домах в столице Грузии составляет 732 доллара.Купить первичное жилье с самой низкой стоимостью квадратного метра можно в ЖК «Дом на улице Данибегашвили». Новостройка от компании Mardieli Group находится на завершающей стадии строительства. Приобрести в ней квартиру можно по цене от $256.В городе достаточно много новых жилых объектов, в которых стоимость 1 мпревышает 1 000 долларов. По состоянию на сегодняшний день таких новостроек в Тбилиси – 43. Самая высокая цена квадратного метра зафиксирована в ЖК «Домус Парк Ваке». В комплексе от девелопера Domus Development реализуют недвижимость по цене от 2 060 долларов/м².Строительные компании предлагают десятки новых жилых комплексов на Черноморском побережье в Батуми: каталог новостроек Flatfy.ge включает 121 объект первичного рынка недвижимости. Аналитики сервиса подсчитали среднюю стоимость квадратного метра в новых домах Батуми. В августе 2018 года она остановилась на отметке 730 долларов, что почти не отличается от средней цены первичного жилья в Тбилиси.Самые дешевые квартиры в Батуми можно купить в новостройках на ул. Багратиони, 113 и на ул. Багратиони, 198. В этих жилых комплексах от разных застройщиков цены стартуют с одной отметки – 300 долларов за кв. метр. Оба объекта находятся на стадии строительства.Верхний уровень расценок на первичную недвижимость в курортном городе оказался выше, чем в столице. В Батуми самые дорогие квартиры реализуют по цене от 2 200 $/м. Такую стоимость предлагает компания Tourinvest в готовом жилом комплексе «Belle Vue Residence Batumi». Немного меньшую стоимость может предложить Orbi Group в одном из своих завершенных проектов - Sea Towers, в котором осталось несколько апартаментов по цене от 1700 $/мПо какой цене будут продавать квартиры в новостройках Грузии осенью, потенциальные покупатели узнают совсем скоро. Данные в каталоге Flatfy.ge обновляются ежемесячно, а значит, уже в первые сентябрьские дни можно будет оценить, кто из застройщиков поднял или опустил цены на квадратные метры.











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