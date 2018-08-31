Саакашвили: В Грузии следует формировать совсем другого рода туризм

31.08.2018 15:27 По заявлению бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, у власти "Грузинской мечты" нет плана развития туризма. По мнению экс-президента, действующий план не обеспечивает развитие страны.



"Развитие туризма действительно было одним из достижений моего правительства. Я его иначе представлял, а во время нынешнего правительства он идет по-другому. Я представлял, что гораздо значительней, чем рост туристов, был рост доходов из туризма, чтобы въезжали все более богатые туристы, у людей должно было быть все больше дохода, больше занятости, и должны были заработать больше бизнеса.



Я изъял статистику, сколько стоили квартиры до 2012 года, и сколько они стоят сегодня, в 2018-м. Если в 2012 году квартира в центре Батуми стоила 150 долларов, сегодня стоит 100 долларов. Что стоило 100, сегодня стоит 50 долларов. Если одно место в Кобулети стоило 8 лари, сегодня стоит 5 лари. В другом месте, что стоило 10 лари, сегодня стоит 7 лари, одним словом, за эти шесть лет доходы вместо того, чтобы увеличились, а должны были, как минимум утроится, наоборот, сократились. Турист сегодня въезжает в Грузию со своей едой, со своими шпротами и колбасой. Въезжают на машинах из России, Турции, или Ирана, и практически не оставляют денег в Грузии. Это не то, чего мы хотели. Надо срочно принимать меры, и формировать совсем другого рода туризм"- считает Михеил Саакашвили.















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