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С сентября автобусы в Тбилиси будут ходить и в ночное время


31.08.2018   16:25
Автобусы начнут ходить в Тбилиси в ночное время с середины сентября. Об этом журналистам сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе, пояснив, что на первом этапе речь идет о дополнительных автобусах в ночные часы в пятницу и субботу.

Журналисты обратились к нему с вопросом, какие проекты осуществлены в течение 6 месяцев в плане ночной экономики.

«В октябре планируем провести в Грузии очень большой форум, который будет иметь международное значение. На него будут приглашены «ночные мэры» разных городов. Мы обсудим, что сделано в различных странах в этом направлении, какой была включенность муниципалитета, в каких проектах принимали участие и т.д. Первый проект, к примеру, дополнительные автобусы, что очень важно в ночные часы, особенно в пятницу и субботу, будет запущен в середине сентября. Идет работа и над другими значимыми проектами», - заявил Каха Каладзе.






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