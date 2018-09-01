ENPARD поддерживает местное производство в Грузии

01.09.2018 12:36 25 августа на "Хуло Фест" были представлены местные продукты из муниципалитета Хуло Аджарского региона Грузии. Местный фестиваль был организован с помощью поддерживаемого ЕС проекта, который реализуется в рамках Программы европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD).



На мероприятии были представлены местные продукты и изделия народных промыслов. Кроме того, представители местных туристических компаний предоставили информацию о различных туристических местах. В общей сложности 19 местных производителей представили свою продукцию.



Во время фестиваля выступали местные народные группы. Посетители мероприятия смогли насладиться прекрасным видом на гору Аргинети.



ЕС поддерживает развитие сельских районов в Грузии посредством своей программы ENPARD. Эта программа реализуется с 2013 года и направлена на сокращение бедности в сельских районах Грузии с общим бюджетом в 179,5 млн. евро. На первом этапе ENPARD основное внимание было уделено развитию национального потенциала в области сельского хозяйства, а на втором и третьем этапах основное внимание уделяется созданию экономических возможностей для сельского населения, которые выходят за рамки сельскохозяйственной деятельности.















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