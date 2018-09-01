Меняется правило ведения кредитной истории - аннулируется «Черный список»

01.09.2018 15:05 Термин «Черный список» будет аннулирован и изменится правило ведения кредитной истории, — это одно из задействованных сегодня новшевств на финансовом рынке, которая предполагает снижение процентной ставки и заёмных платежей.



Согласно нововведению, в случае просрочки кредита, гражданам не будет присвоен негативный кредитный статус. Финансовые организации будут проверять только то, как осуществлял оплату заёмщик и оценят, допустима ли выдача на него нового кредита.



Вместе с тем, работа кредитно — информационных бюро будет осуществляться под надзором Нацбанка.















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