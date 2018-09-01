В Грузии задействованы новые регуляции контроля табака

01.09.2018 20:06 Согласно закону «О контроле табака», с сегодняшнего дня, 1-го сентября 2018 года входят в силу новые регуляции контроля табака. В Национальном центре контроля за заболеваниями и общественного здоровья поясняют, в каких случаях может быть оштрафован продавец табачной продукции.



В частности, запрещается реализация табачной продукции, табачных аксессуаров и устройств для употребления табака на витринах, витражах, лавках, полках и в любом другом виде так, чтобы табачная продукция была бы видна из соответствующего объекта. Штраф за нарушение сотавит 2000 лари, в случае повторного нарушения — 4000 лари.



Исключением из правил являются специальные зажигалки, спички, пепельницы и портсигары на которые не нанесены символы или название (бренд) производимой табачной продукции; а также, размещение и реализация табачной продукции, аксессуаров или устройств в свободной зоне таможенной территории в аэропорту.



С сегодняшнего дня запрещена продажа табачной продукции или табачных аксессуаров из соответствующих объектов для водителей с прямой передачей им в руки табачной продукции не выходя из машины — т.н «драйв — табак». Размер штрафа составит 2 000 лари, а повторное нарушение — 4 000 лари.



Запрещается продавать сигареты поштучно и без упаковки — штраф составит 150 лари и 300 лари за повторение нарушения.



В то же время запрещается продажа табака в радиусе 50 метров от образовательных и воспитательных учреждений — штраф 200 лари и 400 лари за повторное нарушение.



Запрещена продажа табачной продукции или табачных аксессуаров для лиц моложе 18 лет — штраф 150 лари и 300 лари за повторное нарушение.



Запрещается продавать табачные изделия или табачные аксессуары в детской секции торгового объекта — штраф 200 лари и 400 лари за повторное нарушение.



Запрещается продажа табачной продукции с помощью электронных или механических аппаратов — штраф 200 лари, с конфискацией аппарата вместе с продукцией и 400 лари за повторное нарушение также с конфискацией аппарата с содержимым.



Запрет касается на реализацию табака через интернет или почту — штраф 2 000 лари и 4 000 лари за повторение нарушения.



Запрещается реклама, предложение, распространение или раздача табачных изделий. Обязательно размещение в объекте соответствующих предостережений предусмотренных законом, — штраф 200 лари и 400 лари за его повторение.



Изменения коснулись упаковки и дизайна — с первого сентября имортируемая табачная продукция на территорию Грузии подвергается установленным стандартам согласно законодательству, что подразумевает нанесение на каждую пачку и коробку основных и дополнительных медицинских предупреждений о вреде табака на здоровье человека.



На вышеперечисленные правонарушения осуществляет реагирование Служба доходов Министерства финансов, горячая линия которой – 2 299 299.















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