Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии задействованы новые регуляции контроля табака


01.09.2018   20:06
Согласно закону «О контроле табака», с сегодняшнего дня, 1-го сентября 2018 года входят в силу новые регуляции контроля табака. В Национальном центре контроля за заболеваниями и общественного здоровья поясняют, в каких случаях может быть оштрафован продавец табачной продукции.

В частности, запрещается реализация табачной продукции, табачных аксессуаров и устройств для употребления табака на витринах, витражах, лавках, полках и в любом другом виде так, чтобы табачная продукция была бы видна из соответствующего объекта. Штраф за нарушение сотавит 2000 лари, в случае повторного нарушения — 4000 лари.

Исключением из правил являются специальные зажигалки, спички, пепельницы и портсигары на которые не нанесены символы или название (бренд) производимой табачной продукции; а также, размещение и реализация табачной продукции, аксессуаров или устройств в свободной зоне таможенной территории в аэропорту.

С сегодняшнего дня запрещена продажа табачной продукции или табачных аксессуаров из соответствующих объектов для водителей с прямой передачей им в руки табачной продукции не выходя из машины — т.н «драйв — табак». Размер штрафа составит 2 000 лари, а повторное нарушение — 4 000 лари.

Запрещается продавать сигареты поштучно и без упаковки — штраф составит 150 лари и 300 лари за повторение нарушения.

В то же время запрещается продажа табака в радиусе 50 метров от образовательных и воспитательных учреждений — штраф 200 лари и 400 лари за повторное нарушение.

Запрещена продажа табачной продукции или табачных аксессуаров для лиц моложе 18 лет — штраф 150 лари и 300 лари за повторное нарушение.

Запрещается продавать табачные изделия или табачные аксессуары в детской секции торгового объекта — штраф 200 лари и 400 лари за повторное нарушение.

Запрещается продажа табачной продукции с помощью электронных или механических аппаратов — штраф 200 лари, с конфискацией аппарата вместе с продукцией и 400 лари за повторное нарушение также с конфискацией аппарата с содержимым.

Запрет касается на реализацию табака через интернет или почту — штраф 2 000 лари и 4 000 лари за повторение нарушения.

Запрещается реклама, предложение, распространение или раздача табачных изделий. Обязательно размещение в объекте соответствующих предостережений предусмотренных законом, — штраф 200 лари и 400 лари за его повторение.

Изменения коснулись упаковки и дизайна — с первого сентября имортируемая табачная продукция на территорию Грузии подвергается установленным стандартам согласно законодательству, что подразумевает нанесение на каждую пачку и коробку основных и дополнительных медицинских предупреждений о вреде табака на здоровье человека.

На вышеперечисленные правонарушения осуществляет реагирование Служба доходов Министерства финансов, горячая линия которой – 2 299 299.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Бахтадзе: Мы можем увеличить торговый оборот между Грузией и Азербайджаном на 50-60% за два года
За последние три недели остановились 25 завода по производству цемента
Визитеры из Индии тратят больше всех средств при посещении Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Хаджимба подтвердил подлинность опубликованных материалов из взломанной почты офиса Суркова
В школы Абхазии возвращают школьную форму
Еще одна гражданка РФ стала жертвой отдыха в Абхазии
Житель Абхазии изнасиловал гражданку РФ в Гудауте
Гражданин Узбекистана пытался изнасилолвать двоих детей в Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Посол: Для Грузии стабильность в Армении имеет большое значение
Иран и Армения призвали к расширению парламентских связей
Пашинян: Грузинский и армянский народы должны быть уверены, что в наших действиях нет никакого заговора или негативного помысла
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна