В Грузии 25 цементных заводов приостановили производство из-за нехватки сырья

03.09.2018 14:39 25 цементных заводов Грузии приостановили деятельность за последние три недели. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».



Причиной остановки предприятий стало отсутствие сырья. Процесс оформления таможенных документов трех тысяч тонн цементного клинкера Служба доходов Минфина Грузии не может завершить уже почти месяц.



Цементный клинкер завозят в Грузию из Азербайджана и Ирана. Главной причиной затянувшихся таможенных процедур импортируемого товара в Службе называют проверку качества. Владельцы цементных заводов, между тем, утверждают, что сырье уже почти месяц простаивает на границе, и до сих пор сотрудники Служба доходов не взяли образцы для проверки.



«На проверку клинкера нужно всего-то каких-то два часа, чтобы подтвердить его химический состав. Любой технолог, который работает пусть даже в «Хайделберге», пусть даже в лаборатории Завриева, в лаборатории Самхараули за два часа могут постановить, что данный клинкер соответствуют такому-то химическому составу», — рассказал один из владельцев завода по производству цемента Леван Барамидзе.



Грузинские производители считают причины возникшего кризиса искусственными. Они связывают ситуацию с бизнес-интересами крупнейшего в Грузии производителя цемента в стране – компании «Хайделбергцемент».

«Хайдельбергцемент» — один из мировых производителей стройматериалов, в том числе цемента и бетона. В Грузии компания «Хайдельбергцемент» появилась в 2006 году. На сегодняшний день 50% активов грузинской дочки компании принадлежат Фонду соинвестирования Грузии и компании Нanivel Partners.



В общей сложности в Грузии работают 3 цементных, 12 бетонных заводов и два завода по производству инертных материалов. Компания также владеет заводом по перемолу цемента в Поти и цементным терминалом на прибрежной полосе Черного моря.



Анонсированные производителями акции протеста несколько раз откладывались, поскольку правительство Грузии обещало своевременно урегулировать проблему.



Бизнес омбудсмен Грузии Ираклий Леквинадзе категорически не согласен с предположениями производителей. Он утверждает, что единственная причина кризиса – ужесточение контроля качества производимого в Грузии цемента.

«Мы исключаем то, что на рынке существует какая-либо монополистская ситуация или же происходит какое-либо проявлении монополии. Идет обычный процесс, который касается этого бизнеса. Сейчас очень важно, чтобы были созданы оптимальные рамки для того, чтобы все знали правила игры», — заявил Леквинадзе.



Последняя проверка качества производимого в Грузии цемента показала, что девять из 21 образца этого стройматериала соответствуют европейским стандартам. При предыдущей проверке, в декабре 2017 года, из 26 образцов цемента лишь восемь оказались качественными.



Необходимо отметить, что речь идет о проверках, осуществляемых Ассоциацией цемента Грузии, а не о государственном мониторинге.



В будущем Ассоциация планирует проверить и импортированный цемент, чтобы удостовериться в его качестве и соответствии стандартам. Кроме того, в будущем результаты проверок будут предоставлять правительственным структурам.















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