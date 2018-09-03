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В Грузии выросли цены на продовольствие и транспорт


03.09.2018   19:45
В августе 2018 года инфляция в Грузии составила 3,1% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики «Сакстат» (Грузстат).

За минувший год значительно выросли цены на продовольствие, алкогольные напитки и табак, а также коммунальные услуги.

Вместе с тем, больше всего на годовом уровне инфляции (1,04%) отразились цены в сфере транспорта. В сравнении с августом прошлого года они увеличились на 7,8%. Если говорить о подгруппах, то цены на эксплуатацию личного транспортного оборудования за год увеличились на 12,9%. Между тем, купить транспорт в Грузии стало дешевле на 9,7%.

Цены на продовольствие и безалкогольные напитки за год выросли на 3,2%, что отразилось на годовой инфляции в виде 0,96 процентных пункта. Ситуация с ценами на отдельные категории продуктов выглядит следующим образом.

Овощи за год подорожали на 24,7%. В годовом исчислении также подорожали масло и жиры – на 4,4% в сравнении с августом 2017 года. Цены на мясо за год увеличились на 4,3%; на молоко, сыр и яйца – на 0,2%. Вместе с тем, в сравнении с прошлым годом фрукты подешевели на 17,1%. На сахар, варенье, мед, шоколад и кондитерские изделия за год цены снизились на 3,1%.

На табак и спиртные напитки за год цены выросли на 4,7%, что занимает 0,33% в годовом уровне инфляции. В сравнении с августом 2017 года табачные изделия подорожали на 8%, а алкоголь – на 1,4%.

Цены на коммунальное обслуживание увеличились на 3,4%. Если говорить об отдельных видах услуг, то цены на услуги водоснабжения за год увеличились на 7,7%, а на 3,2% — цены на электричество и газ.

В сфере здравоохранения за год цены увеличились на 5,2%. Здесь цены выросли для следующих подгрупп: медицинские товары, техника и оборудование (10%), амбулаторные услуги (2,9%), больничные услуги (2,4%).

В августе 2018 года месячный уровень инфляции составил 0,4%. Здесь самый большой рост отмечается на продовольствие и безалкогольные напитки. С июля по август текущего года цены в этой категории выросли на 1,5%. Примечательно, что в сравнении с прошлым месяцем значительно подорожали овощи –на 16,4%, а также молоко, сыр и яйца – на 4,8%. Снижение цен наблюдалось только в группе одежда и обувь (-0,04%).






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